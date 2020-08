Sanna Marin Brysselissä heinäkuussa. Kuva: FRANCISCO SECO / POOL

Euroopan unionin päämiehet ovat parhaillaan kokoontuneet ylimääräiseen kokoukseen keskustelemaan Valko-Venäjän tilanteesta. Kello yhdeltä Suomen aikaa alkaneessa videokonferenssissa Suomea edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.).

Kokouksessa keskustellaan rauhanomaisen demokratiakehityksen tukemisesta Valko-Venäjällä. Yksi videotapaamisen aiheista on Valko-Venäjälle asetettavat pakotteet.

Viime perjantaina EU-neuvosto päätti aloittaa pakotteiden valmistelun yksityisille henkilöille, jotka ovat vastuussa presidenttivaalien jälkeisten mielenosoitusten väkivaltaisuuksista, mielenosoitusten tukahduttamista sekä vaalitulosten väärentämisestä.

Valko-Venäjän 9. elokuuta järjestetyt presidentinvaalit voitti 26 vuotta vallassa ollut Alexandr Lukashenko. Oppositio ja ulkopuoliset vaalitarkkailijat pitävät tulosta väärennettynä ja vaativat uusia vaaleja. Poliisi on hajottanut yli kymmenen päivää jatkuneita mielenosoituksia, pidättänyt rauhanomaisiin protesteihin osallistuneita ja käyttänyt väkivaltaa.

Suomi tukee pakotteita ja pyytää vangittujen mielenosoittajien vapauttamista

Suomi kannattaa pakotteiden asettamista. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat keskiviikkona Valko-Venäjän tilanteesta.

– Suomi tukee EU:n kohdennettujen henkilöpakotteiden asettelua samoin kuin Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja riippumattoman median tukemista, kerrottiin valtioneuvoston tiedotteessa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto keskusteli tiistaina Valko-Venäjän ulkoministerin Vladimir Makein kanssa puhelimessa. Haavisto kertoi Lännen Medialle muun muassa vedonneensa Makeihin, jotta mielenosoituksissa pidätetyt vapautettaisiin ja kertoneensa, että EU voi käyttää pakotteita maata vastaan.

– Totesin, että väkivallan käyttö rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan tai vaalituloksen väärentäminen ovat asioita, joissa EU:lla on keino käyttää pakotteita tällaisiin toimiin syyllistyviä kohtaan. Vaikutelma oli, että hallitus on siellä hyvin tukalassa tilanteessa ja pakotteet oli noteerattu, kertoi Haavisto tiistaina Lännen Medialle.

Kokouksessa odotetaan syntyvän päätös pakotteista

Ennen kokouksen tuloksia, EU:n talouskomissaari Thierry Breton kommentoi, että EU-johtajat tulevat tiukentamaan pakotteita Valko-Venäjää kohtaan.

– On selvää, että (Valkovenäjän presidentinvaalien lopputulos) ei ole ihmisten toiveiden mukainen, on tapahtunut väkivaltaa, jota ei voida hyväksyä ja laillisuusperiaatetta ei ole kunnioitettu. Pakotteita on jo toteutettu ja ne epäilemättä vahvistetaan tänään iltapäivällä, kertoi Breton Reutersin mukaan Europe 1 radiossa keskiviikkona.

Valko-Venäjän oppositio odottaa päätöksiä kuumeisesti. Valko-Venäjän opposition presidentinvaalien yllättäjä Svjatlana Tsihanouskaja pyysi keskiviikkona EU:ta kunnioittamaan Valko-Venäjän kansan valintaa, uutisoi Reuters

– Kehotan teitä olemaan tunnistamatta näitä vilpillisiä vaaleja, paossa Liettuassa oleva Tsihanouskaja sanoi keskiviikkona.

Venäjä ei halua ulkomaiden sekaantuvan tilanteeseen

EU-johtajiin on vedonnut myös Valko-Venäjän naapurimaa ja luottoliittolainen Venäjä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin varoitti puhelimessa Saksan liittokansleria Angela Merkeliä ja Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia ulkomaiden sekaantumisesta Valko-Venäjän sisäisiin asioihin, uutisoi Reuters.

Venäjä on tarjonnut Lukashenkolle sotilaallista apua. Reutersin mukaan EU-kokouksen alla lennonvalvonta huomasi Venäjän hallituksen koneen lentäneen Valko-Venäjälle ja takaisin kuljettaen korkeatasoisia hallituksen virkamiehiä, mukaan lukien Venäjän federaation turvallisuuspalvelun johtajaa.