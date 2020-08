Saksan Bundesliiga jatkuu tänään lauantaina tyhjille katsomoille. Kuva on Borussia Dortmundin kotistadionilta Westfalenstadionilta vuodelta 2017. Kuva: FRIEDEMANN VOGEL

EU on tällä viikolla julkaissut linjauksia siitä, miten matkustaminen Euroopan sisällä voisi jatkua koronaviruspandemiasta huolimatta.

Komission ehdotuksen mukaan lentoasemien ja lentokenttien pitäisi vaatia matkustajia käyttämään kasvosuojaimia. Lisäksi niiden tulisi uudelleenorganisoida lähtöselvitykset, matkustajien kuljetukset sekä matkatavaroiden nouto niin, että suuria väkijoukkoja ei synny.

Komissio ei kuitenkaan esitä, että lentoyhtiöiden tulisi jättää keski-istuimet tyhjiksi.

Lisäksi komissio haluaa, että lentojen tai lomien peruutuksesta tarjottavat matkasetelit olisivat voimassa vähintään vuoden ja niissä olisi konkurssiturva, jotta ihmiset ottaisivat vastaan niitä sen sijaan, että vaatisivat rahojaan takaisin talousvaikeuksissa olevilta lentoyhtiöiltä ja matkatoimistoilta.

Komission mukaan ihmisten pitäisi saada yöpyä hotelleissa, syödä ravintoloissa ja mennä rannoille, vaikka se painottikin sitä, että koronavirustilannetta pitää seurata, jotta infektioiden määrään ei tule uutta voimakasta nousua.

Ainakin 17 maata asettanut rajoituksia

Tällä hetkellä ainakin 17 maata on asettanut maahantulorajoituksia vapaan liikkuvuuden Schengen-alueella, jolla rajat normaalisti ovat näkymättömiä.

EU:n intresseissä on saada ainakin sisärajat auki ennen kesän kuuminta matkailukautta.

– Ajatuksemme kääntyvät nyt kesään ja paikkoihin, joihin rakastamme matkustaa. Se merkitsee asteittaisia, varovaisia askelia matkustamisen aloittamiseksi. Ne ovat linjassa sen kanssa, mitä tiede meille kertoo, sanoi EU-komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager.

Syynä sisärajojen avaamisintoon on turismin merkitys EU-maiden talouksille. Turismi muodostaa noin kymmenesosan EU-maiden bruttokansantuotteesta. Yli kuusi miljoonaa työpaikkaa matkailualalla on vaarassa.

Maat avautuvat omaan tahtiin

Komission ehdotus on kuitenkin vain suositus, eikä se sido EU-jäsenmaita. Komission kehotuksista huolimatta maat ovat purkaneet matkustamisen rajoituksia omaan tahtiinsa.

Osa maista on jo ilmoittanut rajojen avaamisesta. Esimerkiksi Viron, Latvian ja Liettuan keskinäiset rajat aukesivat maiden omille kansalaisille perjantaina. Myös Saksa ja Itävalta ovat ilmoittaneet keskinäisen rajansa avaamisesta kesäkuun puolessavälissä.

Sveitsi aikoo avata muut rajansa Italian-vastaista rajaa lukuun ottamatta myös kesäkuussa. Italia puolestaan on varoittanut, että EU-maiden keskinäiset rajasopimukset voivat tuhota koko EU:n.

– Emme hyväksy maidenvälisiä sopimuksia EU:n sisällä, jotka loisivat etuoikeutettuja turistikanavia. Se jättäisi meidät EU:n ulkopuolelle, emmekä koskaan tule sallimaan sitä, Italian pääministeri Giuseppe Conte sanoi.

Pahimmin koronaviruspandemiasta kärsineet maat eivät ole vielä tässä vaiheessa halukkaita päästämään maahan suurta määrää turisteja.

Uutistoimisto Reutersin mukaan esimerkiksi Espanja aikoo pitää suurimman osan matkailijoista rajojensa ulkopuolella heinäkuuhun asti.

Lisäksi jotkut maat aikovat rajojen avautuessa vaatia maahan saapuvia ihmisiä jäämään kahdeksi viikoksi omaehtoiseen karanteeniin.

Bundesliiga jatkuu tänään

Saksan Bundesliigasta tulee ensimmäinen suuri urheilusarja, joka jatkuu koronaviruspandemian vuoksi asetettujen rajoituksen helpottuessa. Ensimmäiset pelit on määrä pelata tänään iltapäivällä, kun vastakkain asettuvat muun muassa Borussia Dortmund ja Schalke.

Otteluissa on tiukat turvallisuusmääräykset, ja stadionilla on kerrallaan 322 ihmistä. Pelaajia, lääkäreitä ja valmentajia on 98 ja katsomoissa 115 ihmistä, joihin kuuluvat esimerkiksi median edustajat. Stadionalueella läsnä on lisäksi 109 ihmistä, jotka ovat turvamiehiä ja tv-tuotantoväkeä. Pelaajille, taustahenkilöille ja tuomareille tehdään säännöllisiä koronavirustestejä.

Lehdistötilaisuudet järjestetään virtuaalisesti ja stadioneille on asennettu lisää pesualtaita. Myös vierasotteluissa käynnille on omat säännöt, jotka kieltävät esimerkiksi noutopöytäravintolat ja julkiset hyvinvointipalvelut.

Itävallan Bundesliiga jatkuu kesäkuun toisena päivänä ja otteluita pelataan kolmen päivän välein kauden loppuun. Etelä-Korean K-liigan kausi puolestaan aloitettiin tyhjille katsomoille jo viikko sitten perjantaina.

Juttua muokattu kello 9.12: Korjattu, että ensimmäiset Bundesliigan pelit on määrä pelata tänään.