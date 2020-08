Keskustan puheenjohtajakisan yllätysnimi Ilkka Tiainen on media-alan yrittäjä.

Keskustan puheenjohtajakilpailun villi kortti Ilkka Tiainen palaa puolueeseen isolla loikkauksella.

– Jos haluaa palata puoluetoimintaan, kannattaa hakea suoraan puheenjohtajaksi. Tämä on toki poikkeuksellinen juttu, mutta minulla on reppu täynnä tavaraa ja annettavaa, hän sanoo.

Tiainen haluaa keskustan puheenjohtajaksi, koska hänen mielestään puolueella ei ole kiinnostavia avauksia eikä "tulevaisuuden mittapuita", jolla viedä puoluetta ja yhteiskuntaa eteenpäin.

Hän siteeraa vapaasti Santeri Alkiota, jonka mukaan tulevaisuus rakennetaan olemassa olevan päälle, mutta tulevaisuuden vaatimilla tavoitteilla.

– Meiltä puuttuvat nämä tulevaisuuden mittapuut, millä menisimme eteenpäin. Jotkut syyttävät keskustaa huonosta viestinnästä, mutta jos sinun avauksesi on kiinnostava, kyllä kaikki toimittajat kirjoittavat siitä. Itse näen, että ykkössyy heikolle kannatukselle on se, ettei meiltä tule avauksia, jotka vievät meitä ja yhteiskuntaa eteenpäin. Me vain reagoimme toisten avauksiin, eikä se ole kiinnostavaa, hän sanoo.

Tiainen on toiminut nuoruudessaan keskustanuorissa ja Euroopan unionin nuorisokonventissa. Nuorisopolitiikka jäi, kun hän perusti oman yrityksensä, eivätkä kunnallis- tai eduskuntavaalit siinä vaiheessa houkuttaneet. Vuosien aikana mies on kiertänyt maasta toiseen ja asunut vuosikausia ulkomailla. Matkoillaan hän on haastatellut ihmisiä siitä, mikä on Euroopan unionin tulevaisuus.

Hän kuvaa itseään suureksi EU-faniksi, mutta suhtautuu EU:n tukipaketin sisältöön ja sen hyväksymiseen erittäin kriittisesti.

– Me emme voi antaa budjettivaltaa pois eduskunnalta, eikä pakottaa puoluekurin nimissä kansanedustajia äänestämään perustuslakiamme vastaan. Perustuslakivaliokunnan lausunto EU:n tukipaketista on selvä, ja se on meidän perustuslakimme vastainen, hän sanoo.

Yhteiskunta on "sovelluskehitysrajapinta"

Tiaisen puheenjohtajakamppailun toinen keskeinen teema on pohtia valtion roolia seuraavan sadan vuoden aikana. Digiarkkitehdiksi itseään kutsuva Tiainen sanoo, että valtion on muututtava "sovelluskehitysrajapinnaksi", jonka päälle kuka tahansa voi kehittää arkea helpottavia sovelluksia. Kyse on myös siitä, millä tavalla hyödynnämme kaikkialla kerättävää dataa.

– Datavetoinen seutukunta toimii siten, että 80 prosenttia ruuastamme tulee 200 kilometrin säteeltä ja sama pätee energiaan. Voimme esimerkiksi jalostaa dataa tavalla, josta paikallinen viljelijä saa tiedon, kuinka paljon lähikauppaan on toimitettava tomaatteja, Tiainen kuvailee.

Alavudella, Etelä-Pohjanmaalla asuva Tiainen pyörittää omaa netti-tv -kanavaansa ja viljelee maata.

Puoluekokouksessa tulevana viikonloppuna Tiainen astuu Katri Kulmunin, Annika Saarikon ja Petri Honkosen kanssa yhteiselle viivalle. Lauantain äänestyksen jälkeen joku heistä kukitetaan puolueensa puheenjohtajaksi.

– Jokaisella meistä on valtavasti potentiaalia ja johtajana minä haluan kannustaa jokaista ylittämään itsensä.

Lännen Media esittelee kuluvan viikon aikana kaikki keskustan puheenjohtajaehdokkaat.