Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka tiedetään Venäjän tukijaksi. Kuva: BELARUS PRESIDENT PRESS-SERVICE

Euroopan unioni hyväksyi Valko-Venäjää kohtaan uusia pakotteita, koska maa on osallisena Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan. Nyt asetettavat pakotteet täydentävät 24.6.2021 hyväksyttyjä pakotteita.

Ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan, että EU:n päätös koskee jo asetettujen sektoripakotteiden laajentamista. Tuontirajoitukset koskisivat tupakkatuotteiden valmistusta ja tuotantoa koskevia tuotteita, mineraalituotteita ja kaikkea kaliumkarbonaattia (potaska).

Tuontirajoitusten listalle lisättiin myös alumiini, teräs ja sementti sekä puu- ja kumituotteet. Lisäksi tiettyjen koneiden ja laitteiden vienti kielletään. Valko-Venäjän osalta hyväksyttiin samoja kieltoja kuin mitä Venäjän osalta on hyväksytty kaksikäyttötuotteiden ja teknologian viennille.

EU on ensimmäisen kerran asettanut pakotteita Valko-Venäjää kohtaan vuonna 2004. Elokuun 2020 presidentinvaalien jälkeen EU on hyväksynyt viisi pakotepakettia, jotka sisältävät yhteensä 183 henkilöä ja 26 yhteisöä. Näiden lisäksi Valko-Venäjälle on voimassa asevientikielto, ylilento-, nousu- ja laskukielto valkovenäläisille lentoyhtiöille EU-alueella sekä kesäkuussa 2021 asetetut sektoripakotteet.

EU:n Venäjään kohdistamaan henkilöpakotejärjestelmään on nyt lisätty 22 Valko-Venäjän puolustushallinnon henkilöä. Heitä koskevat varojen jäädytykset sekä matkustus- ja kauttakulkurajoitukset.