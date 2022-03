Marjukka Manninen sanoo, että Ii on yksi Pohjois-Pohjanmaan harvoista kasvavista kunnista. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Marjukka Mannisen valinnasta Iin kunnanjohtajaksi tulee nyt kuluneeksi reilu viikko. Hän sanoo, että hyvät tunnelmat ovat vain vahvistuneet ensihetkien jälkeen. Iin kunnanvaltuusto teki päätöksensä toissa maanantaina äänin 18–13.

– Äänestys oli tiukka, mutta ääniä tuli kaikista puolueista. On paras tapa aloittaa työt, kun ei ole vain yhden leirin valitsema. Vaikka nykyinen työni Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtajana on ollut todella mielenkiintoista ja opettavaista, omasta mielestäni ja vahvuuksiltani olen kuntajohtaja. Se on monipuolista ja kiehtovaa työtä. Kokonaisvaikuttamisen mahdollisuudet ovat suuret.