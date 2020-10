Kivikovan materiaalin Savo Volley oli kulkenut voitosta voittoon ilman ainuttakaan erätappiota.

Sama tahti tuntui jatkuvan Oulussa. Ensimmäisessä erässä Savo Volley johti 10–2, kun Ettan päävalmentaja Olli Kuoksa otti jo pelin toisen aikalisänsä.

– Ensimmäisen erän syyllinen istuu tässä, Kuoksa nosti kätensä pystyyn pelin jälkeisessä mediatilaisuudessa.

– Siinä oli ihan selkeää ylivalmentamista. Asiat eivät tule silloin luonnostaan. Toiseen erään paransimme ja peli alkoi vapautumaan.

Ensimmäinen erä enteili nopeaa iltaa, mutta toisesta erästä lähtien tahti muuttui. Ettasta tuli ensimmäinen joukkue, joka nappasi tällä kaudella erävoiton savolaisilta. Lopulta sarjakärki vei pisteet mukaansa 1–3 (19–25, 28–30, 25–23, 22–25).

– Meinasimme siihen sontaan astua, että helpolla tulee voitto, mutta sitten Ettan pisti oman show’nsa pyörimään ja aloitti kuoksamaisen ärsyttävän lentopallon puolustamalla palloa ja pelaamalla rohkealla meiningillä, vieraiden päävalmentaja Timo Tolvanen kehaisi.

Ettan kurssinmuutos riitti kolmannen erän voittoon, mutta ei enempään. Savo Volley iski pisteitä Olli-Pekka Ojansivun ja Mikko Räsäsen johdolla. Heitä ruokki rajusti joukkuettaan tsempannut ja juttutuokioita yleisön kanssa pitänyt passari Fedor Ivanov.

Vieraiden aloituskuusikkoon mahtui myös ex-ettalainen Markuss Cielavs, joka saldosi illasta kahdeksan pistettä.

Etta yritti vastata Ivanovin peliin kahden passarin taktiikalla. Joel Laakso ja Mikael Kyllönen vaihtoivat paikkojaan pelin alusta loppuun.

– Passarimme ovat erilaisia ja yritin saada heidän molempien vahvuuksia käyttöön. Siksi vaihtelin heitä ja välillä se onnistui, Kuoksa perusteli.

Alkukaudella Laakso on kantanut ykköspassarin viittaa.

– Joel on kantanut vastuun, koska hän on ollut kokonaisvaltaisesti tarkempi ja parempi. Hänen vahvuutensa ovat jatkopallopelaamisessa. Mikael on oman ulottuvuutensa ja ruumiinrakenteensa vuoksi verkkotilanteissa ihan kansainvälisen luokan passari, Kuoksa analysoi.

Pelin aloittanut Laakso ei ollut omaan iltaansa tyytyväinen.

– En henkilökohtaisesti onnistunut tänään. Ihan oikein, että penkki kutsui ja toinen kaveri sai näyttöpaikan. Hän on vetänyt hyvin treeneissä, Laakso sanoi itsekriittisesti.

Laakso on Karkkilan Poikien kasvatti, joka on pelannut pääsarjassa Vantaalla, Tampereella ja Raisiossa. Täksi kaudeksi hän saapui Loimusta Ettaan ja vaihtoi päittäin pelipaikkaa Lasse Jylhän kanssa.

– Tarkoitus on kehittyä pelaajana. Täällä on hieno mahdollisuus siihen. Täällä tehdään tosi hyvin töitä ja on todella hyvä valmennus sekä pallollisesti että fysiikassa. Haen täältä uralleni uutta pontta ja seuraavaa steppiä, 25-vuotias Laakso sanoi.

Laakson mukaan koko joukkueessa on kova kilpailu pelipaikoista, ei pelkästään passarien kesken.

Valmennukselle tilanne on otollinen. Passareista peliin voi heittää 185-senttisen Laakson tai parimetrisen Kyllösen.

Muille pelipaikoille vakuuttavimmat näytöt perjantaina antoivat Jan Helenius ja Aleksi Muukkonen, jotka molemmat iskivät rikki 20 pisteen rajan.

Savo Volleyn piti jatkaa Oulusta Sodankylään pelaamaan Perungan Poikia vastaan, mutta ottelu siirrettiin myöhempään ajankohtaan alueella todettujen koronavirustartuntojen takia.