Koiranlihan puolustajat protestoivat hallintoa vastaan Koreassa 30. marraskuuta 2023. Häkissä olevat koirat olivat protestoijien mukana presidentin toimiston edustalla. Kuva: JEON HEON-KYUN

Etelä-Korea on kieltänyt koiranlihan myymisen, koirien kasvattamisen syötäväksi ja koirien teurastamisen.

Maan parlamentti hyväksyi lain asiasta yksimielisesti äänin 208–0. Laki astuu voimaan kolmen vuoden kuluttua.

Eläinoikeusaktivistit olivat jo pitkään vaatineet koiranlihan tuotannon lakkauttamista kutsuen tuotantoa häpeäksi Etelä-Korealle.

Koiranliha on ollut perinteinen osa korealaista ruokavaliota. Pahimmillaan vuodessa on surmattu jopa miljoona koiraa ruokateollisuuden tarpeisiin. Koiranlihan syöminen on kuitenkin vähentynyt rajusti viime vuosina, kun monista eteläkorealaisista on tullut koiranomistajia.

Ennen voimaan astumista laki tarvitsee presidentti Yoon Suk-yeolin allekirjoituksen.