Helsinki

Äärimmäiset helteet ovat koetelleet Kreikkaa. Kuva: EPA/Simela Pantzartzi

Etelä-Euroopan ja Välimeren kärsimys äärilämpötilojen alla jatkuu laajalti myös viikonloppuna ja tulevalla viikolla.

Italiassa rikottiin tällä viikolla useita paikallisia lämpöennätyksiä, mutta Euroopan mittaushistorian korkein lämpötila 48,8 astetta jäi vielä saavuttamatta.

Tuo lämpötila saavutettiin Sisiliassa elokuussa 2021, ja se voidaan ylittää alkavalla viikolla, varoittaa italialainen IlMeteo.it-sääpalvelu.

Italian kahden suuren saaren, Sardinian ja Sisilian sisäosissa lämpötilat voivat palvelun mukaan nousta alkuviikosta 48 asteeseen.

– Tällä vauhdilla olemme varmoja, että 50 asteen rajapyykki voidaan myös ylittää Etelä-Euroopassa, palvelun perustaja Antonio Sano sanoi perjantaina.

Sanon mielestä yllättävintä ovat todella korkeat lämpötilat jo aamiaisen aikaan. Torstaina Calabriassa oli 38 astetta lämmintä jo kello 8.30.

Kesä ei ole vielä edes kuumimmillaan Välimerellä. Tavallisesti kesän korkeimmat lämpötilat saavutetaan elokuussa.

Nyt lämpötilat ovat Sanon mukaan Italiassa 8–12 astetta korkeampia kuin tavallisesti heinäkuussa. Monilla alueilla Italiassa on jouduttu totuttelemaan myös "supertrooppisiin öihin", jolloin lämpötila ei laske edes yön tunteina alle 30 asteen.

Ateenassa lämmöltä ei ole pakoa

Kreikan Ateena on tiiviisti asutettu betoniviidakko, jossa on vain vähän vehreää. Ateenasta on tullut Euroopan kuumimpia pääkaupunkeja. Vaikka tiedetään, että alue on altis äärilämpötiloille, niihin ei ole juuri varauduttu, AFP:n haastattelemat asiantuntijat varoittavat.

Sekä Ateenan asukkaat että turistit ovat tällä viikolla hikoilleet noin 40 asteen lämpötiloissa. Ateenaan ja moneen muuhun paikkaan Kreikassa ennustetaan myös viikonlopuksi noin 40 asteen lämpötiloja. Osissa sisämaata ja Kyproksella lämpötila voi seuraavina päivinä nousta 43 asteeseen.

– Betonin ja asfaltin takia kaupungeista tulee lämpösaarekkeita. Ateenassa on hyvin vähän viheralueita, jotka alentaisivat lämpötiloja, Ateenan kansallisen observatorion tutkimusjohtaja Kostas Lagouvardos sanoi AFP:lle.

– Lisäksi kaupunkia ympäröivät metsät ovat katoamassa maastopaloihin.

Espanjassa kuumuus helpottaa

Espanjassa pahin lämpöpiikki on tältä erää ohi, ja heinäkuun viimeisen viikon lämpötilat ovat ajankohtaan nähden jopa tavanomaista viileämpiä, Espanjan ilmatieteen laitos tviittasi perjantaina.

Aiemmin tällä viikolla myös Espanjassa oli supertrooppisia öitä.

Äärilämpötilat ja historiallinen kuivuus Espanjassa pakottavat kaupunkeja ja alueita myös säästämään vettä. Espanjan vesivarannot ovat ehtyneet keskimäärin alle puoleen tavallisesta määrästä.

Kuivuus uhkaa Espanjan maataloutta. Espanja on maailman suurin oliiviöljyn viejä ja EU:n suurin hedelmien ja vihannesten tuottaja.

Toistuvat äärilämpöaallot eivät uhkaa vain ihmisten terveyttä vaan myös luonnon kykyä tuottaa ihmiskunnalle ruokaa, brittilehti Guardianille puhuneet asiantuntijat sanoivat. Lisäksi valtamerien lämpötilan nousu uhkaa jo valmiiksi pitkälti ylikalastettuja kalakantoja.

– Ihminen, jos hän on tarpeeksi rikas, voi mennä sisälle ja panna ilmastoinnin päälle. Mutta luonnon ekosysteemit ja viljelyekosysteemit eivät voi tehdä niin, summasi Leedsin yliopiston ilmakehätieteiden professori John Marsham Guardianille.

Hänen mukaansa riskit yhtäaikaisille sadonmenetyksille ympäri maailmaa kasvavat koko ajan.