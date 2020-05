Etävastaanotosta maksetaan pienempi asiakasmaksu kuin nykyinen terveyskeskusmaksu. Kuva Tuiran hyvinvointikeskuksesta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupungin terveyspalveluissa aletaan periä asiakasmaksuja etävastaanotoista kesäkuun alusta alkaen. Asiasta päätti Oulun hyvinvointilautakunta tiistaina.

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että etävastaanotosta perittävä maksu on kuitenkin 15 prosenttia alempi kuin nykyinen terveyskeskusmaksu. Näin halutaan myös kannustaa ihmisiä etävastaanotoille.

Esimerkiksi terveyskeskuslääkärin käyntimaksu on 20,60 euroa, ja se veloitetaan enintään kolmelta käynniltä vuodessa. Erikoislääkärivastaanottojen käyntimaksu on 41,20 euroa, kun taas tavanomaiset hoitajavastaanotot ovat maksuttomia.

Etävastaanottomaksujen käyttöönottoa lautakunnalle valmistellut Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo arvioi, että etävastaanottopalveluiden käyttö on julkisen puolen terveydenhoidossa vielä vähäistä, mutta lisääntymässä. Kehitykseen vaikuttaa muun muassa valtioneuvoston koronaepidemian vuoksi antamat suositukset välttää lähikontakteja.

Oulun hyvinvointikeskusten vastaanotoilla ja terapiapalveluissa on aloitettu fyysisiä eli ”paikan päällä tapahtuvia” vastaanottoja korvaavat videovälitteiset etävastaanotot tänä keväänä.

– Etävastaanottoja on tehty huhti–toukokuussa alle sata. Tilastointi on vielä hieman epävarmaa, mutta hyvin pienimuotoista käyttö toistaiseksi on, Mäkitalo sanoo.

Etävastaanoton tarkoituksena on nimenomaan korvata fyysinen vastaanottokäynti.

– Jos asiakas ohjataan etäkäynniltä fyysiselle käynnille siksi, että asia ei tule etäkäynnillä hoidettua, veloitetaan vain yksi käyntimaksu, Mäkitalo lisää.

Etäpalveluja koskevat maksut puuttuvat toistaiseksi asiakasmaksulainsäädännöstä, eikä etäpalveluille ole kattavia säännöksiä muuallakaan voimassa olevassa lainsäädännössä. Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin tehnyt vuonna 2015 linjauksen, jonka mukaan etäpalvelut ovat palveluiden sisällön osalta pääsääntöisesti verrannollisia perinteisiin vastaanottokäynteihin.

Kuntaliiton äskettäisen kannanoton mukaan etävastaanotosta voidaan periä asiakasmaksu.

Fyysistä käyntiasiointia korvaava etäpalvelu toteutetaan kaksisuuntaisesti esimerkiksi tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen välityksellä. Se on vuorovaikutteista ja suunnattu asiakkaalle yksilöllisesti.

Etävastaanottoon voi osallistua potilas sekä tarvittaessa omaisia. Vastaanoton pitäjä voi olla hoitaja, terapeutti tai lääkäri.