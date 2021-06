Etätyö- ja etäkokoussuositukset puretaan Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä päätti koronaviruksen leviämisen estämiseksi annettujen suositusten purkamisesta kokouksessaan tiistaina 29. kesäkuuta.

Koronavirusepidemia on Pohjois-Pohjanmaalla yhä perustasolla ja viime viikkojen aikana tartuntoja on todettu olevan pitkälti peräisin ulkomailta Suomeen saapuneilta matkustajilta. Rauhallisen tilanteen vuoksi etätyösuositukselle ei ole enää tarvetta.

Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on ollut yhteensä 14. Tartuntojen ilmaantuvuus on nyt 3,4 sataa tuhatta asukasta kohti 14 vuorokauden seurantajaksolla.

Alueellinen koordinaatioryhmä muistuttaa tiedotteessaan, että THL:n ohjeiden mukaisesti ulkomailta saapuessaan on tärkeää jäädä omaehtoiseen karanteeniin, kunnes on käynyt 72 tunnin kuluttua koronavirustestissä ja saanut siitä negatiivisen tuloksen.

Maskisuositus on Pohjois-Pohjanmaalla voimassa riskialueilta Suomeen saapuvilla matkustajilla maahantulopisteeltä karanteeniin mennessä sekä karanteenin aikana, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. Maskin käyttöä suositellaan myös koronatestiin hakeutuessa ja testitulosta odottaessa, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Maskien käyttöä suositellaan edelleen myös joukkoliikenteessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä.