Etätyö haastaa työn ja muun elämän rajat

Korona-aika on muuttanut työelämää pysyvästi, mistä etätyön lisääntyminen on yksi merkki. Etätyö on toisaalta myös tehnyt entistä näkyvämmäksi ihmisten erilaiset työmarkkina-asemat. Kaikkea työtä ei voi tehdä etänä, eikä kaikki työt muutenkaan jousta samalla tavalla kuin monet keskiluokan työt. Etä- ja lähityön jaossa onkin kyse monesti esimerkiksi yhteiskuntaluokasta ja muista hierarkioista.

On kuitenkin selvää, että etätyön lisääntyminen ei ole vain pandemian ajan ilmiö, vaan se on tullut osaksi työelämää pysyvämmin. Monella työpaikalla mietitään tänä syksynä erilaisia hybridimalleja, joissa etä- ja lähityö vuorottelevat. Monen työntekijän toiveissa on jatkaa etätyötä ainakin jonkin verran myös jatkossa.