On yllin kyllin syytä vihata Vladimir Putinin Venäjää. Viha on kuitenkin huono neuvonantaja niin sodassa kuin rauhassa. Venäläisten demonisointikaan ei auta. Vain Ukrainan voitto auttaa – ennen kuin se on liian myöhäistä.

Olen lukenut kaksi synkkää kirjaa Venäjän historiasta: Antony Beevorin Venäjän vallankumous ja sisällissota ja Anne Applebaumin Punainen nälkä / Stalinin sota Ukrainassa.