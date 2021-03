Harva taisi uskoa viime maaliskuussa, kun koronapandemia todella alkoi, että vuoden kuluttua tartuntoja olisi vielä paljon enemmän ja puhuttaisiin jo ulkonaliikkumiskiellosta. Moni oli jo viime kesään mennessä täysin kyllästynyt koko tautiin ja uutisiin, jotka eivät juuri muusta kerro.

Mutta yhä se hallitsee elämäämme, ja niin vain kestämme sen. Tiedän entisenä maratoonarina, että kestävyyskin on asennekysymys. Jos on juostava 20 kilometriä, tuntuu loppukilometreillä, että voimat ovat jo ihan lopussa. Mutta kun on juostava 42 kilometriä, ensimmäiset 20 kilometriä eivät tunnu missään.