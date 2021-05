Yli kolmekymmentä vuotta olen elänyt viattomasti ajatellen, etten ole ahne, mutta tietysti minä olen ahne, kauhean ahne. En tosin ollut altistunut omalle ahneudelleni ennen kuin osallistuin arvopaperikaupankäyntiin, siis aloin säästää rahojani sijoittamalla niitä osakkeisiin, rahastoihin ja korkoinstrumentteihin.

Se on muotia nyt, se on eittämättä monella tavalla järkevää, ja vuoden takainen rahoitusmarkkinoiden koronakuoppa oli otollinen hetki aloittaa. Siispä aloitin, monet aloittivat, ja nyt pörssikurssit huitelevat huippulukemissaan. Ristiriitainen tunne minulla kuitenkin on. Yritän avata sitä.