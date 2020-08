Istuimme piirissä leirikeskuksen salin lattialla ja luimme Raamattuja. Jokaisen piti valita pyhästä kirjasta kohta, joka tuntui tärkeältä, keskustelun arvoiselta. Oli meneillään seurakunnan iltapäiväkerhojen ohjaajien koulutus 2000-luvun alussa.

Kaverini valitsi homoseksuaalisuutta käsittelevät lauseet 3. Mooseksen kirjasta ja luki ne ääneen: "Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa."