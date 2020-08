Essee: Jos meri kuolee, kuolee muukin elämä, myös ihminen

Kuva: Ella Jokinen

Navakka luoteistuuli puhaltaa Oulun Toppilansaaren rannalla, jota leijalautailijat kutsuvat Havaijiksi. Aurinko välkkyy tuulen mustiksi karhentamilla lakkapäälaineilla. Leija vetää, lauta liitää, hypyt irtoavat. Tuulen, meren ja kesän karkelot ovat jälleen alkaneet.

Meri peittää 70 prosenttia maapallosta. Meri on kaiken elämän äiti. Siellä elämä muhi miljardeja vuosia ennen kuin nousi kuivalle maalle. Ihmisenkin merellinen alkuperä on säilynyt. Alkiovaiheessa meistä on 95 prosenttia vettä, täysikasvuisista 60-70 prosenttia.