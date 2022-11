Kuva: Liubov Alekseeva

Muuttuuko ihminen, ja mihin suuntaan? kyseli aikoinaan laulussaan virolainen iskelmä- ja oopperalaulaja Georg Ots. Kysymyksen voisi muotoilla tänä päivänä niinkin, että tyhmeneekö ihminen, ja mihin suuntaan. Se on käynyt selväksi, että tyhmenee. Suunnaksi voi tulkita ilmiöt, joihin se johtaa.

Ihmiskunnan tyhmeneminen on todettu monissa tutkimuksissa viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Yksi tutkimustapa on ollut verrata älykkyysosamäärätestien tuloksia. Niissä on havaittu laskua. Kehitys on todettu myös Suomessa. Tuloksia on julkaistu tiedelehdissä.