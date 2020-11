Ihminen on aina tavoitellut ikuista nuoruutta ja kauneutta, tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Koska niitä ei voi koskaan saavuttaa, on parempi, että muutamme käsitystämme siitä, millainen on kaunis ihminen.

Ovatko nuo uurteiset kasvot todella minun? Onko tuo rapistuva vartalo minun? kysyy moni, kun katsoo aamulla ensimmäisen kerran itseään peilistä. Noin paljon nuoremmaltako näytin vasta äsken? moni kysyy, kun katsoo vain muutaman vuoden takaisia valokuviaan.