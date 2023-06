Tuore maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd) toivoo Junnilan liittyvän eduskunnan antisemitismin vatsaiseen ryhmään. Kuva otettu 20. kesäkuuta. Kuva: MAURI RATILAINEN

Politiikan dramaattinen päivä tiivistyi illalla kiihkeään puheenjohtajatenttiin Suomi Areena -tapahtumassa Porissa. Keskustelussa palattiin aamupäivän eduskuntaäänestykseen perussuomalaisen elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan luottamuksesta.

SDP:tä edustanut varapuheenjohtaja Ville Skinnari totesi, ettei voinut uskoa, että noin viikko hallitusyhteistyön jälkeen hallitus on jo sisäisessä kriisissä.

– Ei tähän tarvita edes oppositiota.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta oli erityisen pettynyt kokoomukseen.

– Siihen, että kokoomus äänesti ministerin luottamuksen puolesta tilanteessa, jossa ei ole kyse yksittäisestä vahingosta, yksittäisestä vitsistä. Luulen, että tämä ei tule tähän jäämään. Valitettavasti hallituksesta tullaan varmasti tekemään vastaavaa jatkossa.

Junnila sai luottamuksen äänin 95–86. Oppositiopuolueet kritisoivat muun muassa Junnilan esiintymistä äärioikeiston tapahtumassa.

"Äärimmäisen heikko lähtökohta"

Kokoomusta edustanut varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen korosti, että puolue suhtautuu vakavasti kaikenlaisiin ääriliikkeisiin ja sanoi, että ministerivalinnat ovat jokaisen puolueen oma asia.

Vasemmistoliiton Li Andersson ei tyytynyt selitykseen vaan sanoi, että ministerivalinnat ovat koko hallituksen ja mitä suurimmassa määrin pääministerin asia. Lisäksi ministerin pitää nauttia koko eduskunnan luottamusta.

– Se mikä tekee tästä Junnilan tilanteesta niin oudon on se, että tosiasiassa hänellä ei ole eduskunnan enemmistön luottamusta vaan hänen ministeriytensä pelasti nämä (opposition) poissaolot. Tämä antaa kyllä hänelle ja koko hallitukselle äärimmäisen heikon lähtökohdan hallituskauteen, puoluejohtaja sanoi.

Moni oppositiopuolueen edustaja oli poissa, kun Junnilan luottamuksesta äänestettiin.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko luonnehti tilannetta poikkeukselliseksi, sillä koko hallitus ei ollut ministerinsä takana.

– Mehän emme tiedä vielä, onko kaikki tässä, hän totesi.

Henriksson toivoi Junnilan ottaneen opiksi

Kristillisdemokraatit on valmis antamaan uuden mahdollisuuden Junnilalle.

– Nyt sanoisin ministeri Junnilalle, että tervetuloa eduskunnan antisemitismin vastaiseen ryhmään. Varmasti teot osoittavat parhaiten, että hän oikeasti katuu ja haluaa muuttaa suuntaa, sanoi puoluejohtaja Sari Essayah.

Yksikään hallituspuolue RKP:n kymmenestä kansanedustajasta ei asettunut Junnilan taakse. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toivoo, että Junnila on ottanut opikseen.

– Hän on yksi hallituksen ministereistä, ja meillä on kuitenkin luottamus siihen, että hallitus voi jatkaa.

Perussuomalaisia edustanut varapuheenjohtaja Jani Mäkelä yritti viedä keskustelua pois ja sanoi pitävänsä lavalla käytävää keskustelua "absurdina".

– Maassa on kuitenkin ihan oikeitakin ongelmia, meillä on velkaongelma, työttömyyttä, kestävyysvaje. Meidän pitäisi ratkaista hallituksena tällaisia asioita. Nyt me käytämme tässäkin arvokasta aikaa keskustelemalla tällaisesta toisarvoisesta asiasta.