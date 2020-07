"Monelle tällainen muutos ja irtiotto tekisi hyvää, mutta eihän maataloustyö tietenkään kaikille sovi", Markku Sahi sanoo.

Helteistä päivää Vaalan Veneheittoon lupaava pilvetön aamu on alkanut Markku Sahilla tuttuun tapaan traktorin ohjaimissa. Työviikkoja on takana jo sen verran, että isojen koneiden käyttö on tullut tutuksi.

Kun peltoa kuohkeuttava karhitseminen on tehty, on aika vaihtaa työkaluja. Peltosaran vieressä odottaa vielä suurempi traktori jykevä lana perässään.