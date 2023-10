Esperi Care suunnittelee Ouluun kahtakin hanketta, ikäihmisten asumisyksikön rakentamista Hiukkavaaraan ja kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikköä Nuottasaareen.

– Oulu on kasvava kaupunkiseutu. Uskomme, että Esperin palveluille olisi pitkäaikaista tarvetta alueella. Varattujen tonttien sijainti on erinomainen, sanoo Esperi Caren kiinteistöjohtaja Tomi Rosqvist.

Hankkeiden aikataulusta hän ei osaa vielä sanoa. Yhtiö odottaa, että tonttivaraukset Oulun kaupungilta vahvistuvat. Sen jälkeen hankkeiden suunnittelua aletaan viedä eteenpäin.

Oulun yhdyskuntalautakunta varasi tiistaina Esperi Carelle Nuottasaaresta Pikku-Iikan kadulta tontin 26-paikkaiselle kehitysvammaisten tehostetun asumisen palveluyksikölle. Tonttivaraus korvaa kaupungin aiemmin yhtiölle varaaman tontin Soittajankankaalta Hiukkavaarasta.

Palveluyksikön on tarkoitus olla kooltaan 1 020 kerrosalaneliötä. Nuottasaaren tontin pinta-ala on 2 933 neliötä. Tonttivaraus on voimassa ensi vuoden toukokuun loppuun saakka, ja rakentamisvelvoite on kaksi vuotta tontin vuokraamisesta. Vuokra-aika kestää 60 vuotta.

Hiukkavaaraan on suunnitteilla ikäihmisten asumisyksikkö lähelle Hiukkavaaran keskusta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Hiukkavaaran tontille haettiin korvaava tontti Nuottasaaresta, koska palveluasumisen rakennushanke olisi edellyttänyt asemakaavasta poikkeamista.