Elokuun ensimmäisen päivän tunnelmia El Masnoun rannalla Barcelonasta pohjoiseen. Kuva: ENRIC FONTCUBERTA

Koronaviruskriisi on ravistellut Espanjan taloutta – tai ei vain ravistellut, se on laittanut Espanjan kokonaan polvilleen. Turismin romahtamisen myötä toivo nopeasta noususta on poissa.

Espanja on ottanut monella mittarilla Euroopan pahimman iskun koronaviruspandemiasta: suuria tartuntamääriä seurasivat mitä tiukimmat rajoitustoimet, ja jo maaliskuussa pysähtynyt talous pysyi halvaantuneena kesäkuun loppuun saakka.

Espanjan bruttokansantuote putosi vuoden toisella neljänneksellä 18,5 prosenttia. Näin rajua iskua Espanjan talous ei ole ottanut sitten vuosina 1936–1939 käydyn sisällissodan. Isku oli niin raju, että se pyyhki pois kaiken vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisen toipumisen.

– Tämä on sotataloutta, sanoo hotellinomistaja Lluis Rullan Mallorcalta.

Rullan on juuri avannut toisen kahdesta hotellistaan Sollerin kaupungissa Luoteis-Mallorcalla. Vieraiden vähäisyyden vuoksi kustannukset ja henkilöstömäärä on karsittu minimiin.

Uudet rajoitukset: turistit poissa ja talous polvillaan

Normaalisti elokuu on Mallorcalla korkeinta kesäsesonkia. Pandemian helpotettua otteensa Rullan oli laskenut hotelliensa käyttöasteen ehtivän nousta elokuussa 60 prosentin tietämille. Uusien koronatapausten ja niitä seuranneiden rajoitusten myötä luku on jäämässä 20 prosenttiin tavanomaisesta.

Minorcan saaren Cala Santandrian rannalla on poikkeuksellisen rauhallista. Lähes 40 asteen paahteessa viikonloppua on hyvä viettää meren äärellä.

Espanjan hallitus laski sen varaan, että kolmannella vuosineljänneksellä maan taloudellinen tilanne paranisi Pohjois-Euroopasta ja muualta tulevien turistien myötä. Toisin kävi. Espanjan uusien karanteenitapausten myötä maan asukkaisiin kohdistuneet karanteenit ja matkustusrajoitukset on monin osin palautettu, mikä on romuttanut toiveet taloudellisesta noususta.

Ensin Britannia määräsi Espanjasta palaavat ihmiset karanteeniin, sitten Saksa ampui perjantaina toisen nuolen palauttamalla kolme Espanjan aluetta korkean riskin alueiksi. Sellainen on nyt myös Katalonian alue, jossa sijaitsee turistien suosima Barcelona.

– Sen lisäksi, että Espanjan talous on ottanut euroalueen pahimman iskun pandemiasta, näyttää myös siltä, että maan toipuminen on paljon naapureita hitaampaa, arvioivat yksityisen Capital Economicsin asiantuntijat.

Espanjan talous lepää turistien varassa: vuosittain maahan tulee 80 miljoonaa turistia, joiden varassa lepää 12 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

"Enää meillä ei ole edellisen kriisin terveyttä"

Hallitus ennustaa maan talouden supistuvan vuoden 2020 aikana kokonaisuudessaan 9,2 prosenttia, mikä on enemmän kuin Espanjan 2008–2013 talouskriisin aikana. Vuodeksi 2021 odotetaan kuitenkin jo 6,8 prosentin talouskasvua.

– Pelkään pahempaa, koska edellisessä kriisissä meillä oli terveyttä, jota ei nyt ole, sanoo eläkeläinen Amelia Martin, joka kävelee Madridissa naamio kasvoillaan.

Espanja korostaa edelleen, ettei viimeaikaisissa tautitapauksissa ole kyse koronan toisesta aallosta.

Barcelonassa toimiva brittiläinen pienpanimotuottaja Alex Lazarowicz on eri mieltä. Hänen liiketoimintansa on jo kärsinyt viime aikoina tulleiden uusien tautitapausten myötä.

– Kaikkialla on tyhjää. Ihmiset eivät enää tule sisälle baareihin.

Vuoden toisella neljänneksellä maaliskuusta toukokuun loppuun Espanjan talous korisi koronan myötä henkitoreissaan. Kaupat olivat kiinni, yksityinen rahankäyttö ja sijoitukset loppuivat käytännössä kokonaan. Tilastoista näkee, että koronan vaikutus Espanjan talouteen oli paljon suurempi kuin euroalueen Ranskaan, Saksaan ja Italiaan.

Barcelonalaisterassi huutaa tyhjyyttään. Yleensä heinäkuun lopussa eletään vuoden kiireisintä turistisesonkia.

"Ollaan positiivisia ja taistellaan – yhdessä saamme Espanjan nousemaan"

Toisen vuosineljänneksen pudotus, 5,2 prosenttia, oli tilastojen valossa Espanjan historian huonoimpia neljänneksiä. Historioitsijoiden mukaan ainoastaan vuosina 1936–1939 käyty sisällissota iski kovemmin.

– Kolmas neljännes tulee olemaan myös odotettua heikompi, sanoo Raymond Torres, ajatushautomo Funcasin pääekonomisti.

Hän ennustaa, että Espanja saa koko tänä vuonna tuloja turismista yhteensä sen verran kuin se yleensä saa jo kolmannen neljänneksen aikana.

Tosin joillakin aloilla, kuten maataloudessa, on toisen vuosineljänneksen aikana tehty positiivista tulosta. Se selittyy ihmisten ruoantarpeella. Talouden elvytyspaketti ja terveystoimet auttoivat myös lisäämään kulutusta.

Vähittäistavarakauppias Inigo Crespo joutui karanteenilukituksen alettua sulkemaan yhden kaupoistaan. Tällä hetkellä on epävarmaa, saako hän pidettyä muut yrityksensä pystyssä.

– Ollaan positiivisia ja taistellaan. Jos me kaikki ponnistelemme yhdessä, saamme ehkä Espanjan nousemaan tästä.