Keskusrikospoliisi tekee esiselvitykset Suomeen sunnuntaina tulleista al-Hol -leirillä olleista kolmesta aikuisesta. Kuva: Joel Maisalmi

Keskusrikospoliisi (KRP) tekee esiselvitykset Suomeen sunnuntaina al-Hol -leiriltä Syyriasta saapuneista henkilöistä. Esiselvitys koskee rikosoikeudellisen vastuuikärajan ylittäneitä palaajia eli ainoastaan aikuisia.

– Tämänhetkisen tiedon perusteella ei ole syytä epäillä ketään kyseessä olevista henkilöistä terrorismiin liittyvistä rikoksista. Esiselvitys suoritetaan sen selvittämiseksi, löytyykö henkilön osalta näyttöä esitutkinnan aloittamiseksi. Esiselvitys suoritetaan rikoslajineutraalisti eikä se kohdistu pelkästään terrorismiin liittyviin rikoksiin, KRP:n rikostarkastaja Mika Ihaksinen kertoo.

– He ovat menneet sinne eri aikoina ja olleet eri paikoissa. Jokainen on yksilö tässä tutkinnassa. Ei ole mitään tällaista yhteismitallista syyllisyysepäilyä, hän jatkaa.

Suomeen on kerrottu saapuneen sunnuntaina iltapäivällä kolme perhettä eli yhteensä 12 henkilöä. Heistä kolme on aikuisia naisia ja yhdeksän alaikäistä lasta.

Nämä Suomeen saapuneet lapset ja naiset ovat olleet al-Holin leirillä Syyriassa, josta he ovat poistuneet kevään aikana Turkin puolelle.

Tätä ennen leiriltä kotiutettiin Suomeen kaksi lasta joulun alla.

Poliisilla ei ole oikeutta aloittaa esitutkintaa ulkomailla tapahtuneista rikoksista ilman valtakunnansyyttäjän toimiston tutkintamääräystä.

– Tuolla alueella oleskelu ei Suomen lain mukaan muodosta mitään rikosta, Ihaksinen huomauttaa.

Ei muuta suojelupoliisin uhka-arviota

Sunnuntaina al Hol -leiriltä saapuneiden henkilöiden paluu ei muuta Suomen terrorismin uhka-arviota.

Kysymykseen siitä, miten näiden Isis-järjestön hallitsemilla alueilla olleiden henkilöiden tulo vaikuttaa Suomen riskiarvioon, suojelupoliisista todetaan, että palaajien muodostama riski arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

– Riskiarvioiden ja muiden tekijöiden perusteella muodostetaan kokonaiskuva palaajien aiheuttamasta uhasta. Nämä uhka-arviot eivät ole julkisia. Paluu Syyrian-Irakin konfliktialueelta on jo aiemmin otettu huomioon terrorismin uhka-arviossamme, joka on viimeksi päivitetty huhtikuun alussa. Näiden naisten paluu ei muuta uhka-arviota, Suposta kerrotaan.

Kaksi lasta tuli joulun alla

Suurin osa al-Holin leirin väestöstä siirrettiin leirille 2019, kun Isisin "kalifaatti" luhistui. Isis on pohjoisessa Irakissa ja Syyriassa toimiva jihadistijärjestö, joka tunnetaan vastustajien julmasta kohtelusta ja terrorismista.

Arvioiden mukaan leirillä on noin 70 000 naista ja lasta. Leirillä olevien joukossa on paljon Isis-jihadistien perheitä.

KPK Median saamien tietojen mukaan yksi al-Holin leiriltä Syyriasta sunnuntaina Suomeen palannut nainen on kotoisin Kalajokilaakson alueelta. IS:n mukaan hänen ex-puolisonsa on tunnettu Isis-päällikkö Nero Saraiva, jonka kanssa naisella on kolme yhteistä lasta.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sanoi viime joulukuussa, että al-Holin leiriltä palaavat naiset olisivat suurempi uhka Suomessa kuin leirillä.