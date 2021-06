Kansanmusiikkiyhtye Rällässä musisoivat Osmo Hakosalo, Erja Pätsi ja Anne-Mari Kanniainen.

– Kansanmusiikista tulee helposti mieleen muinaiset tuohivirsuihin sonnustautuneet muusikot ja haukotteleva yleisö. Tämän mielikuvan me haluamme muuttaa, sanoo oululainen muusikko Osmo Hakosalo.

Hakosalo puhuu paitsi itsensä, myös muusikkoystäviensä Erja Pätsin ja Anne-Mari Kanniaisen puolesta. Kolmikko muodostaa tuoreen kansanmusiikkiyhtye Rällän, joka on juuri saanut valmiiksi esikoislevynsä.

– Soitimme ensimmäistä kertaa yhdessä pari vuotta sitten, minä ja Erja viulua ja Anne-Mari harmonikkaa. Soittokemiamme toimi välittömästi. Tiesimme heti, että tässä porukassa on potentiaalia, Hakosalo taustoittaa.

Yksiin meni myös kolmikon ajatus kansanmusiikista:

– Kunnioitamme perinteitä, mutta emme halua olla mitään väinämöisiä. Haluamme tehdä kivaa ja kiinnostavaa kansanmusiikkia omista lähtökohdistamme.

Monipuoliset taustat

Erja Pätsi ja Anne-Mari Kanniainen ovat ansioituneita pitkän linjan muusikkoja, jotka ovat soittaneet Rällän lisäksi yhdessä ja erikseen lukuisissa eri kokoonpanoissa.

Myös Osmo Hakosalo musisoi jo poikasena. Harkinnassa oli jatkaa klassisen pianonsoiton opiskelua Sibelius-Akatemiassa, mutta elämä kuljetti toisaalle. Hän valmistui matemaatikoksi Oulun yliopistosta, toimi kymmenen vuotta eräoppaana ja koiravaljakkoajajana Sodankylässä, opiskeli genetiikkaa ja mallinnusta sekä työskenteli yliopistossa tutkijana ennen kuin musiikista tuli työ ja kansanmusiikista intohimo.

– Sisareni poika unohti meille viulunsa ja siitä se lähti, olin tuolloin 39-vuotias, Hakosalo kertoo.

Kansanmusiikista ja viulunsoitosta valaistuneena hän hakeutui opiskelemaan Kokkolan ammattikorkeakouluun kansanmusiikin osastolle ja valmistui vuosi sitten musiikkipedagogiksi pääinstrumenttinaan viulu.

Laulun ja tanssin liitto

Parhaillaan Osmo Hakosaloa työllistää Rällän lisäksi Oulun ammattikorkeakoulun ja yliopiston koordinoima ESR-rahoitteinen kansantanssin ja kansanmusiikin pedagogiikan kehittämisen KanTaMus-hanke.

– Myös Rällässä me haluamme tuoda kansanmusiikkia ja -tanssia lähemmäksi toisiaan. Tekemisemme on ensisijaisesti yhteisöllistä toimintaa ja vasta toissijaisesti esittävää taidetta, Hakosalo sanoo.

Hakosalo kuvailee Rällän tekemistä myös spontaaniksi.

– Lähtökohtaisesti emme pistä mitään paperille, asioita syntyy soittaessa ja fiilistellessä – lähellä toisiamme.

Tähän tyyliin kempeleläisellä Wolfbeat Studiolla syntyi myös Rällän esikoislevy Tanssikone.

– Levy on tehty ensisijaisesti tanssijoille ja se on tehty yhteistyössä tanssinopettajien kanssa, mutta se sopii oikein hyvin myös kuunneltavaksi. Levyltä löytyy perinteisiä kansanmusiikin paritansseja: masurkkaa, polkkaa, polskaa, sottiisia ja valssia joihin on sekoitettu Rällän omaa näkemystä, Hakosalo valottaa.

Rällä juhlistaa Tanssikone-levyään tänään lauantaina ravintola Tubassa.

– Vedämme tunnin keikan, jonka jälkeen jatkamme jameilla. Toivottavasti jengi ottaisi omia soittimiaan mukaan ja saisimme tanssia varten siirtää pöytiäkin syrjään.

Lauantaina Rällä esiintyy myös Taitoshopissa ja Maakisessa Martinniemessä.

Kylälauluja kulttuuripääkaupungista

Rällän kesä jatkuu levyjulkkareiden jälkeen keikkaillen.

– Toivomme näkevämme keikoillamme sellaisiakin, joilla ei ole aiempaa kosketuspintaa kansanmusiikkiin. Yleensä aina reaktio on positiivisesti yllättynyt, Hakosalo puhuu.

Myös Oulun kulttuuripääkaupungiksi valinta vuodelle 2026 pitää Rällän kiireisinä.

– Kulttuuripääkaupunkihankkeeseen liittyen meillä on iso Village Anthems -nimeä kantava projekti suunnitteilla. Sen ideana on, että teemme viidelle pohjois-pohjanmaalaiselle kylälle oman kylälaulun ja etsimme myös viisi kiinnostavaa Euroopan reuna-aluetta, joille niin ikään etsitään laulun tekijät. Koko homma tulee huipentumaan Turkansaaressa pidettävässä suuressa kyläjuhlassa jossa tanssitaan ja lauletaan, Hakosalo suunnittelee.

Projektin käynnistymisen aikataulusta hän ei osaa vielä sanoa.

– Ensin on aika fiilistellä tätä voittoa. Tämä on mielettömän hieno ja iso asia kaikille meille oululaisille kulttuurin tekijöille.