Mestarivalmentaja Esa Sievinen Vihdin Nummelanharjun maastoissa. Luonto ja liikunta ovat lähellä kolmannen polven nummelalaisen sydäntä. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Vihdin uimahalli valmistui vuonna 1978. Nummelan Kisaajien silloinen puheenjohtaja Markku Pohjola alkoi valmentaa vihtiläisiä uimareita. Pohjola pyysi Esa Sievistä toimintaan mukaan, koska hän tiesi tämän yleisurheilutaustasta Kisaajien riveissä.

Sievinen innostui asiasta. Nelivuotias Jani-poika ui ensin pikkualtaassa, kun isä valmensi ison altaan uimareita.

Kolme vuotta myöhemmin Esa päätti alkaa rakentaa pojastaan uinnin maailmanmestaria. Sievisen mukaan häntä ajoi eteenpäin kunnianhimo ja rakkaus urheiluun.

– Minulla oli unelma, jonka tartutin Janiin. Ajattelin aina, että voimme voittaa amerikkalaisuimarit ja kaikki muutkin, koska sama vesi kaikilla on. Samalla tiesin, että pelkät puheet eivät riitä, vaan unelmansa saavuttaakseen pitää tehdä valtavasti töitä.

Pohjola hankki Sieviselle runsain mitoin uintivalmennusinfoa eri puolilta maailmaa. Sievinen kävi läpi myös TUL:n valmennuskurssit, joissa oppejaan jakoi mm. uintiguru Kari Ormo.

– En tullut valmennuksen pariin kuitenkaan pystymetsästä. Olin pikkupojasta saakka kuunnellut isäni ja sen aikaisten yleisurheilijoiden juttuja valmennuksesta. Juoksu ja uinti ovat valmennuksellisesti hyvin lähellä toisiaan, pohtii Sievinen, joka kilpaili itse 100–400 metrillä sekä ja pituus- ja korkeushypyssä.

Jani Sievinen harjoitteli isänsä johdolla kovaa ja tavoitteellisesti 8-vuotiaasta lähtien. Sittemmin Esa vaihtoi puusepän työt uimavalvojan töihin voidakseen satsata valmentamiseen enemmän. Euroopan mestari Janista tuli 19-vuotiaana ja maailmanmestari 20-vuotiaana. Pitkällä urallaan hän voitti 5 MM-kultaa, 12 EM-kultaa, olympiahopeaa ja yhteensä 37 arvokisamitalia sekä ui 11 maailmanennätystä.

Isän ja pojan yhteistyö toimi joustavasti.

– Hallilla Jani kutsui minua valmentajaksi ja kotona isäksi. Se pelasi hyvin.

Esa Sievinen on valmentanut 42 vuoden aikana Nummelassa satoja uimareita. Heistä 16 on voittanut SM-kultaa. Viime vuodet hän on valmentanut lahjakasta Nea-Amanda Heinolaa. 20-vuotias Heinola on saavuttanut toistaiseksi kymmenkunta naisten Suomen mestaruutta ja yhden nuorten EM-pronssin.

Nyt Sievinen aikoo vetäytyä eläkkeelle.

– Tämä on hyvä hetki, koska Nea on lähdössä muualle opiskelemaan. Valmennukseen liittyviä luentoja aion jatkossakin pitää. Mentorinakin voin toimia, jos kysytään.

Läpi vuosikymmenten Sievisen valmennusfilosofian ytimessä on ollut voittaminen. Muutostakin tapahtui.

– Vanhempana minua on innostanut myös se, että saa työskennellä nuorten parissa ja vaikuttaa siten osaltaan tulevaisuuden maailmaan.

Sievinen uskoo, että urheilussa huipulle vie ainoastaan kova ja raaka työ.

– Kovuus ei ole urheilussa synnynnäinen lahja, vaan opittu ominaisuus. Uinnissa kovuus opitaan altaassa. Lisäksi valmentajalla ja urheilijalla on oltava yhtä korkeat tavoitteet.

Sievisen mukaan valmennuksessa huudolla ja kiroamisella ei saavuteta kuin pahaa mieltä ja ennenaikaisia urheilu-uran päättymisiä.

– Mutta löysäkään ei pidä olla. Täytyy löytää tasapaino. Tarvittaessa pitää olla tiukka. Kun menee hyvin, sen voi ilmaista vaikka halauksella.

Sievinen sanoo painottaneensa uimareilleen nöyryyden tärkeyttä, mikä ei tarkoita nöyristelyä.

– Suuret mestarit ovat nöyriä.