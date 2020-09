Mikä yhdistää tiedelehtiä African Journal of Environmental Assessment and Management, Acta Geologica Hispanica ja Asian Journal of Pharmaceutical and Biological Research? Kolmekin asiaa. Ensimmäinen oli ilmeinen, kaikki alkavat A:lla.

Toiseksi se, että molemmat ovat niin sanottuja open access -julkaisuja. Avoimella julkaisulla eli open access -julkaisemisella tarkoitetaan verkkojulkaisumuotoa, jossa tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavilla ilman erillistä korvausta.