Oulu

10-vuotisjuhlan kunniaksi Armi Soilanterän Erotiikan Aika -liike on saanut uuden ilmeen. Uutta tavaraa puretaan hyllyihin myös välipäivinä. Kuva: Pekka Kallasaari

– Eihän tässä ole mitään likaista tai sopimatonta.

Näin muistaa ajatelleensa oululainen Armi Soilanterä osallistuttuaan ensimmäistä kertaa erotiikkamessuille kaksi vuosikymmentä takaperin. Tuolloin 19-vuotias Soilanterä antoi erotiikkaliikettä Oulussa luotsaavien tuttaviensa houkutella itsensä messumyyjäksi ja oli omaksi yllätyksekseenkin heti kuin kala vedessä.

– Tuolloin oli vielä kovasti vallalla sellainen ajatus, että erotiikkabisnes on tuhmien keski-ikäisten setien hommaa, joka ei kestä päivänvaloa. Minulla oli heti vahva tunne siitä, että tämän ennakkoluulon minä haluan rikkoa, Soilanterä muistelee.

Eipä kulunut erotiikkamessuista aikaakaan, kun Soilanterä löysi itsensä erotiikkamyymälän tiskin takaa ensin osa-aikaisena, sitten kokoaikaisena myyjänä – ja lopulta liikkeen osakkaana.

– Minulla oli vahva halu lähteä kehittämään toimintaa tiettyyn suuntaan. Lopulta päätin, että on helpompaa aloittaa puhtaalta pöydältä.

Tabut murtuvat

Soilanterä avasi uuden seksuaaliterveyteen painottuvan Erotiikan Aika -liikkeensä ovet Oulun keskustan kivijalassa tasan kymmenen vuotta sitten ja pisti heti rummut kumisemaan.

– Markkinoinnissa ei ensimmäisinä vuosina säästelty. Halusin näkyä ja kuulua kaikissa mahdollisissa medioissa.

Soilanterä sanoo olevansa iloinen siitä, että muutkin alalla ovat tehneet samoin.

– Ala on saanut viime vuosina koko ajan enemmän näkyvyyttä ja sen myötä tabut ovat alkaneet murtua ja erotiikkaliikkeiden kynnykset ovat madaltuneet. On alettu ymmärtää, että seksuaalisuus on ihana ja maailman luonnollisin asia, joka kuuluu aivan kaikille.

Soilanterän sydäntä lähellä ovat erityisesti kehitysvammaisten sekä vähemmistöjen seksuaaliterveysasiat.

– Halusin syventää ammattitaitoani ja kouluttauduin seksuaalineuvojaksi pari vuotta sitten. Se on tuonut uutta ulottuvuutta uralleni, hän kertoo.

Sittemmin Soilanterältä on ilmestynyt myös kaksi kirjaa: Aikuisten Lelukirja vuonna 2019 sekä vammaisille suunnattu selkokielinen versio vuonna 2020.

– Näistä kirjoista voisi tehdä laajennetut versiot vaikka joka vuosi, sillä alan välineistö kehittyy valtavalla vauhdilla, Soilanterä huomauttaa.

Hän arvioi liikkeessään olevan tällä hetkellä kaupan noin 4 000 erilaista tuotetta.

– Tämän joulunajan ehdoton hittituote on ollut visuaalisestikin todella kaunis Ruusu, joka on enemmän naisille suunnattu alipainekutittaja.

Yläikärajaa ei ole

Armi Soilanterä kertoo laittaneensa ilolla merkille, että erotiikkaliikkeessä asioi enenevissä määrin pariskuntia yhteisellä asialla.

Valtaosa erotiikkaliikkeen asiakaskunnasta on aikuisia, yli nelikymppisiä.

– Nuoria käy hieman harvemmin, mutta ne ketkä käyvät, ovat sitäkin rohkeampia ja innostuneempia.

Soilanterä tähdentää, että erotiikkaliikkeeseen ei ole yläikärajaa ja kertoo aina ilahtuvansa suuresti, kun kynnyksen yli astuu ikäihmisiä.

– Siinä vaiheessa, kun seksuaalinen kyvykkyys alkaa iän myötä laskea, ei suinkaan tarvitse lopettaa. On olemassa valtava määrä keinoja, jolla omaa ja kumppanin seksuaalisuutta voi ylläpitää. Naiset tarvitsevat kohdun supistelua ja miehet siemensyöksyjä ihan terveydellisistäkin syistä läpi elämän.

Tulevaisuudessakin kivijalassa

Erotiikkabisnes on tänä päivänä keskittynyt monen muun alan tavoin verkkoon ja alan liikkeet kivijalassa harvenevat. Myös Erotiikan Ajalla on nettikauppa, mutta Soilanterä sanoo painopisteen olevan nyt ja tulevaisuudessakin kivijalassa.

– On aivan eri asia päästä näkemään ja hypistelemään tuotetta paikan päälle kuin tilata sika säkissä, tai pikemminkin pahvilaatikossa.

Soilanterä näkee myös henkilökohtaiselle neuvonnalle ja palvelulle olevan tulevaisuudessakin kysyntää.

– Uskon ja toivon, että kivijalassa ollaan vielä kymmenen vuoden kuluttuakin. Nyt keskitymme kuitenkin juhlistamaan mennyttä vuosikymmentä, Soilanterä sanoo.

Erotiikan Ajassa vietetään 10-vuotissyntymäpäiviä sunnuntaina 2. tammikuuta myymälän ollessa auki. Samalla myymälässä avautuu kahden oululaistaiteilijan Saija Candelinin ja Sampo Kotajärven Naughty Message Vol.2 -taidenäyttely, joka jatkuu kevääseen saakka.

Juhlaan antaa syytä myös muutaman viikon takainen yrittäjäpalkinto.

– Oulun yrittäjät palkitsivat minut vuoden yrittäjänä. Olen tästä tunnustuksesta valtavan kiitollinen. Pandemia ei ole tehnyt yrittämisestä helppoa.

Soilanterä kertoo pahimpina korona-aallon huippuina pyöritelleensä myymälässä peukaloitaan asiakasvirran katkettua tyystin.

– Siinä vaiheessa oli pakko keksiä jotain. Olen järjestänyt asiakasiltoja etänä ja kuskannut omin käsin tuotteita asiakkaiden oven taakse Raahea ja Taivalkoskea myöten.

Soilanterä katsoo tulevaisuuteen kuitenkin valoisin mielin.

– Odotan kovasti jo kesää. Sehän on kukkien ja mehiläisten aikaa. Pää on täynnä kaikenlaisia uusia ideoita, kunhan niitä vain pääsisi toteuttamaan!