Oulu

Haukiputaalainen Jonna Kurvinen huomasi, että Suomesta puuttuu pariskunnille ja erityisesti lempimiseen tarkoitettu vuokrakohde. Kurvinen puolisoineen mietti asiaa hetken ja ryhtyi toimeen. Nyt Oulun Virpiniemestä löytyy pariskuntien yhteiselle laatuajalle ja erotiikalle omistettu vuokramökki.

Rohkea yritysidea mietitytti Kurvisia, mutta erotiikkamökki on poikinut lähinnä uteliasta ja positiivista kommentointia. Ja innokkaita vuokralaisia löytyy – vaikka mökki on ollut markkinoilla vasta muutaman kuukauden, vuokrausaste on jo hyvä.

Jonna Kurvinen piipahti Radio Kalevassa kertomassa aiheesta. Toimittaja on Sini Salmirinne