Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrän kasvu huolestuttaa Oulun terveysjohtajaa Jorma Mäkitaloa. Kuva: Teija Soini

Tilanne on kaksijakoinen, ja kokonaisuutena pettymys, arvioi Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo koronaepidemian nykyistä vaihetta Oulussa.

– Aiempaan epidemiavaiheeseen verrattuna hyvää on se, että Oulun rokotekattavuus on hyvä. Toki nostamisen varaa on etenkin nuorten osalta. Lisäksi toivoisin ratkaisua alle 12-vuotiaiden rokottamiseen.