Saksan hallituksen reaktio Venäjän hyökkäyssotaan aiheutti paljon pettymystä Euroopassa viime vuonna. Liittokansleri Olaf Scholzin muutamia päiviä Venäjän hyökättyä Ukrainaan julistama suunnanmuutos, Zeitenwende, kuulosti lupaavalta ja nosti odotukset kattoon. Sitä seurannut kuukausien mittainen hallituksen sisäinen vääntö suunnanmuutoksen tarkemmasta toteutuksesta ajoi Saksan kumppanit kuitenkin hermoraunion partaalle.

Surullisen hyvä uutinen on, että Saksa vielä ehtii mukaan auttamaan Ukrainaa tuntuvasti, koska sota tuskin tulee päättymään lähiaikoina. Tänä vuonna Saksa onkin parantanut tahtia: toukokuussa liittohallitus tuplasi Ukrainan aseavun määrän kolmesta kuuteen miljardiin euroon ja korvamerkitsi 11 miljardia lisää tulevalle aseavulle.

Saksan hitaan sytytyksen perimmäisistä motiiveista on spekuloitu paljon. Saksan sosiaalidemokraattisella puolueella, jota liittokansleri Scholz edustaa, on entisen kanslerin Gerhard Schröderin ja Nord Stream -kaasuprojektin kautta paljon yhteyksiä Moskovaan. Siksi Kremlillä on arveltu olevan esimerkiksi raskauttavaa aineistoa Scholzia vastaan. Myös suoranaisen venäjämielisyyden on arveltu vaivaavan Saksaa.

Todennäköisesti selitys on paljon tylsempi: Saksan kohtaamat haasteet ovat yksinkertaisesti valtavia sen ulkopolitiikan perustan murennuttua. Toinen toisensa jälkeen, pitkän linjan prioriteetit kaatuivat: ”diplomatia ensin”, ”ei enää koskaan sotaa” ja ”ei yksin etenemistä”. Ensin diplomatia epäonnistui, jonka seurauksena alkoi laajamittainen sota, ja lopulta Saksalta vaadittiin jopa oma-aloitteisuutta.

Lisäksi Saksassa on puutetta turvallisuuspoliittisesta osaamisesta ja strategisesta ymmärryksestä. Scholzille ei aidosti tullut mieleenkään, että hänen ei olisi pitänyt Moskovassa ennen hyökkäyssodan alkua luvata, ettei Nato laajene itään hänen valtakaudellaan – saatikka, että sen voisi ymmärtää sisältävän Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden.