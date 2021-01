Iltalehden tietojen mukaan kansanedustaja Juha Sipilä joutui hyökkäyksen kohteeksi eduskuntatalon edustalla 7. tammikuuta. Sipilä ei ole kommentoinut väitettä. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Kansanedustaja Juha Sipilä (kesk.) joutui väkivallan kohteeksi ylittäessään katua viime viikon torstaina lähellä eduskuntaa.

Sipilä kertoi MTV:lle, että hänen kimppuunsa käytiin nyrkein, kun hän oli tullut palaverista.

– Kyllä lyötiin ihan kunnolla. Nyrkein käytiin päälle, Sipilä kuvailee.

Eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savola kuvaili Lännen Medialle aiemmin, että vastaan oli tullut henkilö, joka oli kommentoinut ja tönäissyt. Tarkkaa kommentin sisältöä Savola ei avaa.

Savolan mukaan asiasta on tehty rikosilmoitus Helsingin poliisilaitokselle.

Välikohtaus tapahtui Arkadiankadun suojatiellä vain parinsadan metrin päässä Eduskuntatalosta. Päivä oli heti sen jälkeen, kun väkijoukko tunkeutui Yhdysvalloissa Washingtonin kongressiin.

Savolan mukaan ei tiedetä, saiko tekijä inspiraatiota Yhdysvaltain tapahtumista.

– On mahdotonta sanoa, mitä hänen mielessään liikkui.

Iltalehti ja MTV kertoivat ensin hyökkäyksestä Sipilää kohtaan.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko tuomitsi hyökkäyksen Sipilää vastaan.

– Henkilöön kohdistuvasta vihanlietsonnasta on lyhyt matka tekoihin. Kollega Juha Sipilään kohdistunut väkivallanteko on järkyttänyt minua syvästi. Meillä kaikilla on vastuu yhteiskunnallisesta ilmapiiristä. Toivotan Juhalle ja hänen läheisilleen voimia, Saarikko kirjoitti Twitterissä.

Pääministeri ja puhemies tuomitsivat

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kirjoitti Twitterissä, että teko on vakava ja tuomittava.

– Kansanedustajaan kohdistunut väkivaltainen teko on loukkaus paitsi yksilöä myös koko eduskuntaa kohtaan.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) piti kansanedustajien fyysistä koskemattomuutta tärkeänä.

– Kansanedustaja on joutunut väkivaltaisen käyttäytymisen kohteeksi. Teko on tuomittava. Edustajien fyysinen koskemattomuus on tärkeä osa uskottavaa demokratiaa. Me suomalaiset emme voi koskaan hyväksyä sitä, että edustajamme joutuvat väkivallan kohteeksi.

Sipilä itse kommentoi MTV:lle, että demokratiaa pitää puolustaa ja muistaa maltti politiikassa.

– Minusta olisi nyt tärkeää se, että ylipäätänsä ihmisillä poliittisessa keskustelussa säilyisi maltti. Somen vihapuheesta ei ole hirveän pitkä matka tekoihin, Sipilä toteaa.

– Nyt pitäisi olla malttia ihmisillä. Demokratia on niin äärimmäisen kallis asia, että sitä kannattaa meidän kaikkien puolustaa, että suomalaisen yhteiskunnan perusta pysyy kunnossa.

Hyökkäykset harvinaisia

Eduskunnan turvallisuusjohtajan Jukka Savolan mukaan hyökkäykset kansanedustajia vastaan ovat harvinaisia.

Edellisen kerran uhrina oli silloinen ulkoministeri Timo Soini (sin.), jota mies oli yrittänyt lyödä muovipullolla. Teko tapahtui eduskuntavaalien 2019 alla Vantaan Korsossa. Mies oli pukeutunut Soldiers of Odin -takkiin.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 16.44.