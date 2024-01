Syyttäjä vaatii entiselle NHL-kiekkoilijalle Janne Niinimaalle ehdollista vankeutta törkeästä veropetoksesta. Jäälin kasvatin syytettä käsiteltiin keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan Niinimaa jätti vuodelta 2019 ilmoittamatta verottajalle lähes 310 000 euroa Yhdysvalloista saamiaan pääomatuloja. Näin hän aiheutti pääomatulojen tuloveron ja yleisradioveron määräämisen lähes 55 000 euroa liian alhaiseksi, syyttäjä sanoo.

Syyttäjän mukaan Niinimaa oli saanut arvopapereiden luovutusvoittoina lähes 210 000 euroa, korkotuloja lähes 50 000 euroa ja osinkotuloja lähes 50 000 euroa. Niinimaa ei ollut kuitenkaan ilmoittanut näitä tuloja verottajalle, vaan hänen vuoden 2019 verotuksensa oli toimitettu esitäytettyjen tietojen perusteella.

Syyttäjä vaatii Niinimaalle viiden kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta. Niinimaa ei itse ilmaantunut keskiviikkona käräjäoikeuden istuntoon.

Janne Niinimaata ei keskiviikon istunnossa näkynyt. Kuva: Kontiainen Jarmo

STT ei ole toistaiseksi saanut käräjäoikeudelta Niinimaan kirjallista ennakkovastausta syytteeseen. Syyttäjän haastehakemuksen mukaan Niinimaa on kiistänyt toimineensa tahallisesti.

Niinimaa, 48, on entinen NHL- ja maajoukkuepuolustaja. Hän pelasi urallaan 800 NHL-ottelua pudotuspelit mukaan lukien. Maajoukkueessa hän on voittanut muun muassa maailmanmestaruuden 1995 ja olympiapronssia 1998. Hän pelasi SM-liigaa Jokerien ja Kärppien paidassa ja voitti mestaruuden kolmesti. Hän on voittanut myös Ruotsin mestaruuden.

Niinimaa lopetti uransa vuonna 2014.