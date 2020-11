George W. Bush onnitteli Joe Bideniä vaalivoitosta. Kuva: ALYSSA POINTER

Yhdysvaltainen entinen presidentti George W. Bush on julkaissut tiedotteen, jossa hän kertoo onnitelleensa lämpimästi Joe Bidenia vaalivoitosta. Bush kertoo viestissään myös kiittäneensä Bidenia isänmaallisesta viestistä voittopuheessaan.

Bush kiittelee viestissään myös Trumpia kannattajineen kovasta taistelusta kampanjassa ja muistuttaa Trumpin saaneen yli 70 miljoonaa ääntä, joka on erikoislaatuinen poliittinen saavutus.

Myös Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump on kommentoinut presidentinvaalien tulosta twitterissä.

– Amerikkalaiset ansaitseva reilut vaalit. Jokainen laillinen ääni, ei laittomia, pitää laskea, Melania Trump kirjoittaa ja viittaa demokratian suojelemiseen läpinäkyvyyden avulla.

Twitter on aiemmin piilottanut virheellisinä lukuisia presidentti Donald Trumpin viestejä, joissa on väitetty vaalien ääntenlaskentaan liittyvän epäselvyyksiä.

Demokraattipuolueen ehdokas Joe Biden on julistettu vaalien voittajaksi. Trump lähti sunnuntaina golfaamaan Virginiaan, kun tieto Bidenin voitosta kerrottiin.

Ääntenlaskenta on edelleen kesken. The New York Timesin mukaan Bidenin on voittamassa Trumpin Arizonassa, Georgiassa, Nevadassa ja Pennsylvaniassa. Bidenilla on siten 279 varmaa valitsijamiestä ja Donald Trumpilla 214.

Trump ei ole toistaiseksi myöntänyt tappiotaan vaaleissa. Hän on vaatinut äänten laskennan keskeyttämistä. Trumpin kampanja pyrkii riitauttamaan vaalituloksen oikeusteitse.