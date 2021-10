Ministeriajoiltaan tutunnäköinen Tuija Brax astelee leveitä portaita Helsingin yliopiston Porthanian ala-aulaan, jossa elämä on vähän vilkastunut. Opiskelijat käyvät syömässä "Portsussa", vaikka monet luennot pidetään edelleen etäyhteyksillä.

Rakennuksessa toimii oikeustieteellinen tiedekunta. Ympäristö on luonteva Braxille, joka on tehnyt uransa enimmäkseen lakien parissa. Yliopistorakennuksen yläkerroksissa on hänen uusi työtilansa.