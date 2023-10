Tuttu kasvo erilaisessa ympäristössä. A-maajoukkueen apuluotsi Mikko Manner on ollut syksyn ajan mukana Vaasan Sportin U16-juniorien valmennusryhmässä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Raksilan harjoitushallissa on meneillään U16 SM-sarjan ottelu Kärpät Akatemia–Vaasan Sport. Kaukalo on täynnä innokkaita nuoria. Vierasjoukkueen penkin takana on jotain tuttua, mutta odottamatonta.

Sportin pelaajien takana seisoo apuvalmentaja Mikko Manner, joka tapojensa mukaisesti elää ottelun melskeessä mukana ja piirtää fläppitaululle kuvioita.