Välimaan kiertotalousalue on toistaiseksi suurelta osin rakentamatonta. Kiimingintien varressa sijaitsevan alueen toivotaan kehittävän yhteistyötä eri kiertotaloustoimijoiden välille. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Kiimingintien varteen Kiimingin Välimaalle rakentuvan kiertotalousalueen työt etenevät. Alueella on heinäkuussa valmistunut alueen tiestön rakentamisen ensimmäinen vaihe.

Uudet raskaalle liikenteelle sopivat tiet on nimetty uudelleen kiertotalousteeman mukaisesti. Kiimingintieltä käännytään nyt Sivuvirrantielle, joka on entinen Sivusuontie. Toinen valmistunut tie on nimeltään Uusiotie.