25-vuotias Wilma Murto kuuluu keskiviikon seiväsfinaalin suosikkeihin. Kuva: Istvan Derencsenyi/EPA

Näin puhui Wilma Murto. Seiväshyppääjän lausunto meni sunnuntaina tarkalleen tällä tavalla:

”Totesimme, että meidän silmiin (osallistujalistalla) on viisi potentiaalista mitalistia ja kolme todennäköistä mitalistia. Viisi on Sutej, Kennedy, Murto, McCartney ja Moon. Siinä on todennäköinen top viisi.”