Venäjän presidentti Vladimir Putin antoi äänensä heinäkuun ensimmäisenä päivänä pidetyssä kansanäänestyksessä. Kremlin jakoon antamassa kuvassa Putin esittelee passiaan vaalivirkailijalle. Äänestys piti alun perin järjestää jo huhtikuussa, mutta sitä siirrettiin koronaviruksen vuoksi. Kuva: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE

Venäjällä ensimmäiset kansanäänestyksen tulokset osoittavat kansalaisten antavan ylivoimaisen tukensa perustuslakimuutokselle. Nykyinen presidentti Vladimir Putin voisi täten halutessaan asettua uudelleen ehdolle presidentinvaaleissa 2024.

Kun hieman yli neljä prosenttia äänestyspaikoista oli laskenut äänensä, perustuslakimuutosta kannatti 70 prosenttia äänestäjistä, vaalikomitea ilmoitti nettisivullaan.

Tuloslaskenta on valmistunut Venäjän harvaan asutussa Kaukoidässä, jossa äänestys on jo päättynyt. Äänestys jatkuu edelleen tiheämmin asutuilla alueilla, kuten pääkaupungissa Moskovassa.

Vaalikomission mukaan äänestysprosentti on tällä haavaa reilut 60 prosenttia.

Äänestäjille tarjotaan keppiä ja porkkanaa

Niin Venäjän oppositio kuin kansalaisaktivistitkin ovat kritisoineet äänestyksen olevan altis vaalivilpille.

Vaaleja tarkkailevan Golos-verkoston varapuheenjohtaja Grigori Melkoniants on kertonut, että järjestö on saanut ennätyksellisen paljon valituksia ihmisiltä, jotka kertovat kokeneensa painostusta kansanäänestyksessä.

Moscow Times -lehden mukaan äänestysaktiivisuutta on pyritty kasvattamaan lukuisin eri keinoin. Tämä päivä on julistettu Venäjällä vapaaksi, ja osalle äänestäjistä on tarjottu erilaisia arpajaispalkintoja äänestämisestä.

Koronapandemia jatkaa leviämistään

Äänestys piti alun perin järjestää jo huhtikuussa, mutta sitä siirrettiin koronaviruksen vuoksi.

Äänestys järjestetään keskellä koronaviruspandemiaa. Venäjällä on tänään todettu yli 6 500 uutta tartuntaa, kertoo Moscow Times -lehti.

Yhteensä noin 144 miljoonan asukkaan maassa on todettu yli 654 000 tartuntaa.

Maassa on kuollut virukseen yli 9 000 ihmistä, mutta osa asiantuntijoista on arvioinut, että luku on todellisuudessa paljon suurempi eikä kaikkia koronaan liittyviä kuolemantapauksia listattaisi koronaviruksesta aiheutuneiksi.