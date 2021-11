Oulu

Ynnin Pojista koostetaan vuosittain 2–4 tiernapoikaryhmää. Kuva: Niina Hentilä

Kun 17 poikaa avaa ääntään Raatin nuorisotalon juhlasalissa, se kuuluu kauas. Oulun NMKY:n poikakuoro Ynnin Pojat on harjoitellut alkavaa tierna-aikaa varten lokakuun alusta lähtien.

Kuorolta on tilattu tähän mennessä jo noin parikymmentä tiernapoikaesitystä.

– Tällä viikolla on ensimmäinen keikka. Kun pojilta on kysytty, mikä kuorotoiminnassa on mahtavinta, ovat vastaukset menneet järjestyksessään näin: tiernapoikaesitykset, kuoroleirit ja ulkomaanmatkat, Ynnin Poikien puheenjohtaja Jouni Koiso-Kanttila kertoo.

13-vuotiaat kaksoset Aleksi ja Samuli Niva vahvistavat tämän: tiernapoikaesitykset ovat mieluisia. He ovat ennättäneet olla viisivuotisen kuorohistoriansa aikana jo monessa esityksessä mukana. Heidän ryhmänsä myös voitti edellisen valtakunnallisen tiernapoikakilpailun.

Veljekset Samuli (etualalla) ja Aleksi Niva ovat tehneet tiernapoikaesityksiä jo useamman vuoden ajan. Kuva: Niina Hentilä

– Tiernapoikaesitykset ovat mukavia. Ne tuovat kaverihenkeä, Aleksi sanoo.

– Ja joulumieltä, Samuli lisää.

Mestari–kisälli-malli

Kuoronjohtaja Mihkel Koldits käy poikien kanssa läpi tiernapoikalauluja, mutta perinteen mukaan kuoron vanhimmat pojat opettavat itse esityksen nuoremmilleen.

Kun pojilla madaltuu ääni, he eivät enää itse esiinny tiernapoikina. Pojat kuitenkin jakavat oppejaan eteenpäin auliisti.

– Tuo viitta on väärän värinen, joku sanoo ja hakee knihdille oikean viitan.

– Tässä välissä voisi olla myös hyvä muistuttaa, että sanokaa kaikki mahdollinen Oulun murteella, kuoron vanhimmat opastavat nuorempiaan.

Kuvioita, lauluja ja vuorosanoja hiotaan niin kauan, että kuka tahansa on valmis ottamaan minkä tahansa roolin.

Mieluisin hahmo on kuitenkin helppo valita.

– Herodes, Nivat sanovat yhteen ääneen, mutta vakuuttavat että osaavat kaikkien hahmojen vuorosanat vaikka keskellä yötä.

Kuorossa kaikki laulajat ovat yhtä tärkeitä, mutta tiernapoikaesitykset antavat pojille oman, harvinaisen tähtihetkensä. Koiso-Kanttila arvelee, että osin siinä piilee myös syy siihen, miksi tiernapoikaesitykset ovat pojille mieluisia.

– Meillä on rautamiekat, jotka kilahtavat komeasti. Kyllä se innostaa, kun saa esittää tunteella: ”Sinä taikka sun henkes!”

Tärkeää varainhankintaa

Tiernapoikaesitykset ovat Koiso-Kanttilan mukaan myös kuin työelämävalmennusta.

Minne tahansa tilaus tulee, pojat menevät sinne.

– Heille opetetaan esitykset, ja vanhemmat toimivat kuskeina keikkapaikoille, mutta pojat ottavat itse tilan haltuun.

Koiso-Kanttila kertoo, että esimerkiksi vanhainkodeissa dementoituneet saattavat huudella esiintyjille milloin mitäkin.

– Pojat on koulutettu niin, että tapahtuipa mitä tahansa, esitys vedetään läpi.

Tiernapoikaesitykset ovat Ynnin Pojille tärkeä varainhankintamuoto. Keikkapalkkiosta 60 prosenttia menee kuorolle, ja jokainen poika saa 10 prosenttia.

– Joka vuosi se tekee useamman sata euroa per poika. Moni on tienannut näillä moporahat, Koiso-Kanttila hymyilee.