Oulu

Touko Nissilä (oik.) ja Leo Takalo vauhdissa. Lapset kehuvat Kaukovainion koulun tiloja rauhallisiksi ja bussimatkoja mukaviksi. Kuva: Pekka Kallasaari

Viimeisiä päiviä ennen kesälomaa viedään ja aurinko hellii. Ritaharjun koulusta tilanpuutteen vuoksi Kaukovainiolla tämän lukuvuoden evakossa olleet kakkosluokkalaiset ovat vähemmästäkin iloisella tuulella.

Oppilaat, opettajat ja vanhemmat vakuuttavat kuitenkin, että koko lukuvuosi on pelonsekaisista ennakko-odotuksista huolimatta ollut onnistunut.

80 lapsella on ollut käytössään ammattikorkeakoulun jäljiltä jääneet suuret tilat, neljä opettajaa ja kaksi ohjaajaa. On ollut pienen kyläkoulun tuntua isossa rakennuksessa.

– Teimme juuri kyselyn vanhemmille, mitä mieltä he ovat olleet vuodesta, ja saimme paljon kiitosta, opettaja Seija Niemelä kertoo.

Kakkosluokkalaisen Elia Timosen äiti Nanna Timonen vahvistaa Niemelän puheet todeksi.

– Mitä olen muiden vanhempien kanssa asiasta puhunut, olemme todenneet, että helpostihan tämä meni. Vuosi on mennyt superhyvin. Lapsi on ollut ihan mielissään siitä, että bussilla on menty kouluun. Hän on ollut ylpeä ja kokenut olevansa spesiaali, kun on saanut käydä ”keskustassa” koulussa.

Jasper Tiitinen kiipeilee tottuneesti leikkialueella. Vuosi Kaukovainiolla on ollut mukava. Hän aikoo uida paljon ja viettää trampalla 24 tuntia heti kesäloman alkuun. Kuva: Pekka Kallasaari

Kakkosluokkalaisen vanhempi Fanni Rutanen haluaa antaa puolestaan isot kiitokset opettajille, jotka ovat tehneet uudesta paikasta lapsille turvallisen ympäristön.

– Minun lapseni on viihtynyt. Hän tuli ensimmäisten koulupäivien jälkeen kertomaan, että ”äiti, äiti, meillä on sellainen vanhanaikainen luokka”. Selvisi, että koulussa on suljetut luokkatilat ja pulpetit, mikä oli uusi ja jännittävä juttu, Rutanen kertoo.

Hän on edelleen kuitenkin sitä mieltä, että oppilaiden siirto ei tapahtunut laillisesti, ja hän kritisoi sitä, ettei asiasta käyty vanhempien kanssa kunnollista vuoropuhelua. Se aiheutti vanhemmissa ison ja äänekkään vastareaktion.

Vanhemmat toimittivat Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiasta valituksen, jonka käsittely on yhä kesken. Ratkaisua odotetaan syksyksi.

Kädestä suuhun

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä kertoo, että hänen aikanaan vanhemmat eivät ole aiemmin valittaneet hallinto-oikeuteen väistötilaratkaisuista. Kakkosluokkalaisten olisi tarkoitus kulkea Ritaharjusta Kaukovainiolle vielä pari vuotta.

Varasuunnitelmaa sille, jos vanhempien valitus menee läpi, ei ole Penttilän mukaan olemassa.

– Elämme kädestä suuhun tilojen suhteen. Yritimme kertoa vanhemmille, ettei Ritaharjussa yksinkertaisesti ole tilaa. Se on valitettava mutta ei ihan ainutlaatuinen tilanne. Esimerkiksi Metsokankaalta on kuljetettu oppilaita Patamäkeen.

Pohjois-Ritaharjuun valmistuu nykyisen koulun yhteyteen lisätilaa perusopetukselle vuonna 2023 elokuussa. Koulu toteutetaan vuokrahankintana ja sen toteuttajaksi valittiin vastikään kilpailutuksen perusteella Suomen Hoivatilat Oyj. Oulun kaupunki sitoutuu vuokraamaan rakennuksen 25 vuoden määräajaksi.

Syksyllä Oulussa aloittaa väistötiloissa yhteensä noin 800 lasta.

Oulun kaupungin ajatuksena oli, että Oamkilta tyhjäksi jääneitä Kaukovainion tiloja olisi voinut käyttää väistötiloina pidemmänkin aikaa, mutta OSAOn aikeet kehittää Kaukovainiolle oma keskuskampus vesitti suunnitelmat.

– Tilaa on kuitenkin 3–4 vuotta mahdollisuutta käyttää, ja mielellään käytetään nyt kun se on hyväksi havaittu, Penttilä sanoo.

Hän arvelee, että sen jälkeen Oulunsuun koulun valkoisesta rakennuksesta voisi tulla uusi väistötila.

– Tällä hetkellä siellä toimii sairaalakoulu, mutta sairaalakoululle saadaan uudet tilat.