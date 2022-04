Ensimmäisen Oulu2026-muraalin sijainti on valittu. Muraaleja tehdään vuosittain 2026 saakka. Arkistokuvassa Andrew Hem maalaa muraalia Ouluun Raksilassa vuonna 2018. Kuva: Pekka Peura

Oululaiset ovat valinneet ensimmäisen Oulu2026-muraalin sijaintipaikan. Äänensä antoi 1466 henkilöä ja voittajaksi kiri Rajakylä (22,4%).

Toiseksi eniten ääniä sai Tuira (14,3%) ja kolmanneksi pääsi Myllyoja, kerrotaan tiedotteessa.

Ouluun taiteiltavat Oulu2026-muraaliteokset ovat osa vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin Oulun kulttuuriohjelmaa. Kaupunkilaisilla on tulevaisuudessakin mahdollisuus vaikuttaa sisältöön ja muraalin sijaintiin. Muraaleja tehdään vuosittain 2026 saakka.

Äänestäjiltä pyydettiin perusteluja miksi juuri kyseiseen kaupunginosaan pitäisi tehdä muraali. Rajakylän perusteluissa nousi alueen kaunistaminen ja piristäminen sekä maineen parantaminen.

Useammassa perustelussa kerrottiin, miten Rajakylä on suotta huonon maineensa vanki, vaikka alueella on hyvä asua ja se on monelle turvasatama. Vastauksissa myös ilmenee, miten Rajakylässä on hyvä yhteishenki ja yhteisö, joka tekee töitä alueen hyväksi.

Äänestäjien perusteluja muraalisen saamiseksi Rajakylään:

”Rajakylällä on huono maine, vaikka oikeasti täällä asuu paljon lapsiperheitä. Moni asukas on asunut täällä alusta asti, kun alue kaavoitettiin 70-luvulla."

”Varmaan 90 % rajakyläläisistä selittelee asuinaluevalintaansa, kun heiltä kysytään, missä he asuvat. Alueena Rajis on kuitenkin ihan niin kuin kaikki muutkin ja ansaitsee jotain kaunista. Muraalista asukkaat voisivat olla ainakin ylpeitä ainaisen selittelyn sijaan.”

”Tämä olisi upea lisä Rajakylän katukuvaan ja olisi mahtava saada muraali tänne pohjoiseenkin. Alueemme tarvitsee nostatusta, joten tämä toisi meille kauneutta ja kulttuuria lähiöömme.”

”Rajakylää on viitattu monien vuosien ajan hyvin vahvasti vaarallisena ghettona. Lapsena ja nuorena muut nuoret arvottavat saman ikäisensä hyvin vahvasti asuinpaikan mukaan ja tämä tarkoitti, että suurin osa rajislaisista oli hyvin vahvasti astetta kovempia vekaroita muiden silmissä. Hassua on kuitenkin se, että ikänsä Rajakylässä asuneet aikuiset kokevat lähiön turvasatamakseen. Mukaan lukien minä. Rajakylä on paikka, josta voit lähteä, mutta Rajakylä ei koskaan lähde meistä, jotka olemme kasvaneet täällä.”

”Rajakylä on hieman pahamaineinen, mutta tosiasiassa aivan ihana paikka asua. Täällä on aivan upea yhteisö, ja rajakylässä järjestetään paljon kaikille tarkoitettuja pieniä tempauksia ja tapahtumia.”

Muraalin sijainniksi Rajakylässä ehdotettiin muun muassa kirjaston seinää, Ruiskukkatien ja Tervakukkatien rakennuksia.

Tiedotteen mukaan muraalin tarkka sijainti selviää, kun kaupunkilaisten ehdottamat paikat käydään läpi ja teokselle soveltuva paikka on varmistettu.

Lue lisää: Oulun ka­tu­ku­vaa ko­ris­te­taan vii­del­lä uudella mu­raa­lil­la kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den lä­hes­tyes­sä – yleisö saa vai­kut­taa maa­laus­ten ai­hei­siin ja si­jain­tei­hin

Muraalin suunnitteleva ja toteuttava taiteilija valitaan portfoliohaun perusteella. Kyseessä on globaali haku, jollaista ei Suomessa ennen ole tehty.

Taiteilijavalintaa varten kootaan julkisen taiteen ammattilaisista koostuva raati. Kyselyssä pyydettiin kertomaan myös tarinoita alueesta ja ideoita muraalista, ja näitä valittu taiteilija voi käyttää myöhemmin teossuunnittelun pohjana.

Rajakylään tehtävä muraali julkaistaan syyskuussa. Oulu2026-muraalimaalaus toteutetaan yhteistyössä Upeartin kanssa.

Äänestyksiä järjestetään joka vuosi vuoteen 2025 saakka, ja Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotena 2026 teos toteutetaan Oulun keskustan alueelle.