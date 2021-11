Ensilumenlatu avataan Oulun Sankivaarassa torstaina kello 11. Ladulla voi hiihtää sekä perinteisellä että vapaalla hiihtotyylillä. Latu on noin kilometrin mittainen ja se on valaistu kello 6–23. Hiihtäminen on maksutonta.

Ensilumenlatu on valmistettu pääosin purukasan alla säilötystä lumesta, joten lumen seassa voi olla epäpuhtauksia, muistutetaan Oulun kaupungin tiedotteessa.

Sankivaaran ensilumenladun tykötarpeet otettiin talteen viime talvena. Kuva: Pekka Peura/arkisto

Latu kunnostetaan yleensä varhain aamulla, ja lisäkunnostuksia tehdään tarvittaessa. Runsaalla vesisateella kunnostuksia ei tehdä.

Sankivaaran ensilumenladun olosuhteita ja käyttäjämääriä voi seurata liikuntapalveluiden nettisivuilla näkyvistä latukameroista.

Ensilumenladun avaushetkeen asti reitti on työmaa-aluetta, joten ulkopuolisilla ei ole asiaa reitille ennen sen avaamista.

Kaupunki kehottaa hiihtokeskukseen autolla saapuvia ottamaan huomioon Mikonmäentien nopeusrajoituksen 40 km/h sekä alueen asukkaat.