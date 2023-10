Lähimaksaminen muuttuu ensi vuoden alusta. Kuva: Tiina Wallin

Lähimaksaminen on ensi vuoden alusta alkaen mahdollista myös yli 50 euron summilla. Taustalla on tammikuun alusta voimaan astuva Single Tap -vaatimus.

Ensi vuoden alusta yli 50 euron ostokset varmennetaan jatkossakin PIN-koodilla, mutta korttia ei tarvitse enää syöttää maksupäätteeseen. Koodia kysytään myös, jos kortin luvatonta käyttöä halutaan valvoa lähimaksujen määrää seuraamalla.

Suomessa lähimaksaminen on otettu käyttöön jo varhaisessa vaiheessa ja sen suosio on kasvanut suureksi. Lähimaksua käyttää 77 prosenttia kuluttajista, kun Ruotsissa määrä on 86 prosenttia ja Tanskassa 94 prosenttia.

Muutoksen odotetaan kasvattavan lähimaksamisen suosiota entisestään.

– Lähimaksamisen menestystä muihin Pohjoismaihin verrattuna on jarruttanut 50 euron raja, jonka ylittymisen jälkeen kortti on syötettävä maksupäätteeseen. Odotamme, että muutoksen jälkeen lähimaksun suosio kasvaa Suomessa muiden Pohjoismaiden tasolle, Netsin maajohtaja Suvi Ruoppa toteaa.

Maksupäätteen ja kortin on tuettava toimintoa, jotta Single Tap -toimii. Ominaisuus on tuettuna Mastercard-, Visa-, Union Pay-, ja Diners & Discover -korttimaksuille.