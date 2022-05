Kaakkurin liikuntamaassa on tarjolla maastopyöräilyopastusta ensi viikon tiistaina. Arkistokuva. Kuva: Janne Körkkö

Oulun kaupungin liikuntapalvelut järjestää ohjelmaa ensi viikolla järjestettävässä Unelmien liikuntapäivässä.

Tiistaina 10. toukokuuta tarjolla on muun muassa opastusta Oulun uusimmassa ulkokuntoilupuistossa Heinäpäässä. Laiteopastusta saa kello 8–9.30 ja kello 14–15.30. Heinäpäässä on myös ohjattua porrastreeniä uusissa kuntoportaissa kello 9.30–10 ja 15.30–16. Tapahtuma on maksuton, eikä sinne tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Kaakkurin liikuntamaassa pääsee tutustumaan maastopyöräilyyn kello 15–18 välisenä aikana. Tarjolla on kokeiluratoja, ohjausta ja tietoa maastopyöräilystä. Mukaan tulee ottaa oma pyörä ja kypärä. Tapahtuma on maksuton, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Hupisaarten puistoalueilla voi pelata museo- ja tiedekeskus Luupin ylläpitämää Hupisaaret-mobiilipeliä. Pelissä voi tutustua kolmessa eri versiossa kaupunkipuistoalueen luontoon, taiteeseen ja historiaan. Sitä voi pelata yksin tai ryhmässä. Pelin voi ladata sovelluskaupasta maksutta.

Oulun kaupunki vinkkaa myös Oulusta löytyvistä viidestä MOBO-mobiilisuunnistusradasta. Niitä on Virpiniemessä, Hiirosessa, Huutilammella, Linnanmaalla ja Ruskotunturilta. Ratoja voi käyttää MOBO-sovelluksen ja QR-koodin lukijan avulla.