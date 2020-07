Sisäministeri Maria Ohisalo kertoi matkustusrajoitteiden purkamisesta. Kuva: Lauri Heikkinen/Valtioneuvoston kanslia

Hallitus päätti luopua matkustusrajoituksista ensi maanantaina 13. heinäkuuta Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Italian, Itävallan, Kreikan, Maltan, Saksan, Slovakian, Slovenian, Unkarin, Liechtensteinin, Sveitsin, Kyproksen, Andorran, Vatikaanivaltion, Irlannin ja San Marinon välisestä liikenteestä.

Hallituksen sisärajavalvontaa ja matkustusrajoituksia koskevia päätöksiä esittelivät keskiviikkona sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sekä ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

– Noudatamme edelleen hyvin varovaista linjaa, Ohisalo sanoo.

Sisärajavalvonnasta luovutaan sellaisten maiden osalta, joissa koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on samankaltainen kuin niissä maissa, joiden osalta sisärajavalvonta on jo poistettu. Raja-arvona pidetään ensisijaisesti kahdeksaa uutta tautitapausta sataa tuhatta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Toissijaisesti voidaan harkita maahantulorajoitusten purkamista niiden maiden osalta, joissa on enintään kymmenen uutta tautitapausta sataa tuhatta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Matkustus Islantiin jatkuu

Sisärajavalvonta on aiemmin poistettu Suomen ja Islannin, Tanskan, Norjan ja Baltian maiden välisestä liikenteestä. Näistä Islannissa ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 12,7. Suomen ja Islannin väliseen liikenteeseen ei kuitenkaan palautettu matkustusrajoituksia.

– Keskustelimme asiasta. Emme lukittaudu täysin kahdeksan raja-arvoon ilmaantuvuusluvussa, vaan voimme katsoa hieman sitä joustoa sen perusteella, mihin suuntaan tautitilanne maassa kehittyy. Islannin kohdalla väestömäärä on pieni ja muutamatkin tautitapaukset helposti aiheuttavat isompaa tautilukua. Olemme ymmärtäneet, että Islannilla on tautitilanteen hoito hyvin hallinnassa, Ohisalo sanoo.

Euroopan ulkopuoliseen työmatkaliikenteeseen helpotuksia

Matkustusrajoituksia puretaan osittain myös Euroopan ulkopuolelle. Kriteerinä rajoitusten purkamiselle näihin maihin on myös kahdeksan tartuntaa sataa tuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalla.

Työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne sallitaan Algeriaan, Australiaan, Georgiaan, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Ruandaan, Thaimaahan, Etelä-Koreaan, Tunisiaan, Uruguayihin ja Kiinaan.

Haaviston mukaan tautitilanteen säilyessä hyvänä näissä maissa voidaan harkita myös muun liikenteen sallimista, kun matkustusrajoituksia tarkastellaan taas noin kahden viikon kuluttua.

– Rajoitusten purkaminen ulkorajaliikenteessä on erittäin tärkeää lentoyhtiöille. Mainitsen erityisesti Kiinan ja Japanin sen vuoksi, että Suomeen näistä maista kohdistuva turismi on ollut hyvin suurta.

Ohisalo väläytti alueellisten erojen huomioimista, keskusteluissa Ruotsi

Ruotsin suhteen Ohisalo väläytti alueellisten tautitilanteen erojen huomioimista matkustusrajoituksissa.

– Suomelle on erittäin tärkeää, että Suomi pääsee mahdollisimman pian takaisin normaaliin, jotta päästään takaisin normaaliin vapaan liikkuvuuden käytäntöihin.

– On pohdittava myös alueellisia ratkaisuja. Jos on vaikka niin, että jollain alueella Ruotsissa tilanne olisi paljon helpompi tai parempi, niin voisimmeko mahdollisesti sitten sillä alueella miettiä, että tietyistä rajoituksista luovutaan.

Joissakin maissa, kuten Espanjassa ja Australiassa koronavirusepidemia on voimistunut viime aikoina rajatuilla alueilla. Esimerkiksi Espanjassa viranomaiset ovat määränneet Galician ja Katalonian alueilla noin 270 000 ihmistä eristykseen tartuntatapausten lisääntymisen takia.

Haavisto kertoi kuitenkin ennen neuvotteluja, että ratkaisujen tekeminen maakunnittain voisi olla haastavaa.

Marjanpoimijoiden maahantulo sallitaan sisä- ja ulkorajaliikenteessä

Luonnonmarjojen poimijoiden maahantulo yritysten kutsuun perustuen sallittaisiin sekä sisä- että ulkorajaliikenteessä. Poimijoiden maahantulo Thaimaasta sallitaan Suomelle myönnetyn maakiintiön mukaan. Thaimaan viranomaiset ovat Suomen kiintiön olevan 3000 poimijaa.

– Thaimaa kuuluu 13. heinäkuuta vapautettaviin maihin työperäisen liikenteen osalta. Pallo on tämän jälkeen Thaimaalla itsellään. Heillä on ollut rajoituksia ja vaatimuksia siihen, millä ehdoilla työntekijöitä voi sieltä Suomeen tulla ja näitä neuvotteluja on käyty suomalaisten työnantajien ja Thaimaan hallituksen välillä, Haavisto sanoo.

Päivitetty kauttaaltaan klo 20.30.





Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 19.57 ja kello 22.02.