Haaparannalla on viimeistelyvaiheessa Ruotsin liikenteen laiturin nykyaikaistaminen. Vanha laituri oli liian korkea nykyjunille. Henkilöliikenteen on määrä käynnistyä huhtikuussa 2021. Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Haaparannan ratapihalla on tehty kesä töitä. Satavuotiaan asemarakennuksen niin sanottu Ruotsin laituri on kaivettu ylös ja tilalle on tulossa nykyjuniin soveltuva laituri. Haaparannan ratapihan remontti on osa Haaparannan radan kunnostusta, jossa myös Kalixiin valmistuu oma junamatkakeskus. Töitä tehdään vielä talven ajan, sillä tähtäimenä on henkilöliikenteen käynnistyminen huhtikuussa 2021.

– Lippuja ei vielä myydä juniin, mutta vakaana tavoitteena on henkilöliikenteen junavuorojen alkaminen ensi vuoden huhtikuussa. Reitille on tulossa kolme junavuoroa Haaparanta-Luulaja-välille arkisin, vahvistaa Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottenin (RKM) johtaja Mats Aspemo.