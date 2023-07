Oulun ensi- ja turvakodissa on ollut kiireinen heinäkuu kaikissa laitosyksiköissä. Molemmat ensikodit ovat olleet täynnä, ja turvakodissakin on riittänyt eri kokoisia lapsiperheitä.

Turvakodin johtaja Katja Rounioja kertoo, että jonkin verran tilanteessa näkyy päihteiden käyttö.

– Se ei kuitenkaan ole keskeisin asia. Turvakotiin tullaan useista eri syistä, Rounioja kommentoi.

Sen sijaan Oulun seudun huumetilanne ei ole tuonut viime aikoina piikkiä kävijätilastoihin.

Usein syyskuun on ensi- ja turvakodin yksiköissä vilkasta aikaa. Kesäaikana turvakotiin menemiselle on iso kynnys Rouniojan mukaan.

– Kesä usein sinnitellään, sillä ihmiset haluaisivat lapselle normaalin kesäloman.

Keväästä lähtien turvakoti on toiminut Oulussa Myllyojan Kanervatiellä. Kodissa on kaksi osastoa, joissa molemmissa on tilaa kuudelle perheelle.

Tilastollisesti turvakodissa vietetään aikaa keskimäärin kaksi viikkoa.