Suomessa on mitattu keskimäärin 3–7 hellepäivää tämän kesän aikana. Pohjois-Suomessa hellepäiviä on ollut keskimäärin 0–4. Lämpimintä on ollut eteläisellä Pohjois-Pohjanmaalla, kertoo päivystävä meteorologi Juha Sihvonen Ilmatieteen laitokselta.

Luvut ovat tavanomaisia aiempiin kesiin verrattuna.