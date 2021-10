Oulu

Puutornimuuntamo on seissyt Välivainiolla maamerkkinä jo vuodesta 1938. Kuva: Pekka Kallasaari

Intiössä ja Välivainiolla sijaitsevat vuonna 1938 rakennetut, käytöstä poistetut puutornimuuntamot ovat saaneet kasvojenkohotuksen. Oulun Energia Sähköverkko Oy:n käyttöpäällikkö Matti Lehto kertoo, että kopeista on kuluvien viikkojen aikana entisöity laudoitukset ja katot.

Kunhan ovet saadaan kuluvalla viikolla asennettua, urakka on tältä syksyltä ­valmis.

– Olemme itsekin nähneet tärkeäksi, että muuntamokopit säilytetään. Ne ovat yksi osa historiaa ja nätin näköisiä, jos vain olisivat siistejä, Lehto sanoo.

Aivan yksinkertaista muuntamokoppien entisöiminen ei ole ollut. Kunnostaminen oli pitkään jäissä, kun rakennusten suojelua mietittiin.

– Aikoinaan käytiin keskustelua siitä, millä tavoin koppeja voi saneerata. Nyt viimein olemme saaneet luvan kunnostaa ne vanhaa kunnioittaen.

Ruostunutta romua

Koppeihin on kohdistunut paljon ilkivaltaa. Ovia on potkittu rikki, seiniä on tägäilty ja jonkun epäillään pitäneen kopeissa myös majaa.

– Intiössä oli muovikassia ja telttapatjaa. Muutoin kopeissa on ollut lähinnä ruostunutta romua. Ei muuntajia tai sähköjohtoja, pelkät kuoret, Matti Lehto kertoo.

Oulun suurimpia, uudempia muuntamokoppeja on maalattu näyttävästi, ja ne ovat Lehdon mukaan saaneet olla melko rauhassa ilkivallalta. Graffittien tekijät yleensä kunnioittavat toistensa töitä.

Toiveena on, että nyt entisöidyt puutornimuuntamotkin saisivat olla rauhassa.

– Haaveena olisi että niihin saataisiin vielä köysiaitausta ja näyttävä valaistus. Ehkä silloin saataisiin eri tahot ymmärtämään, että ne olisivat sievempiä ilman sotkuja. Asiasta täytyy kuitenkin sopia vielä kaupungin kanssa.

Maalia keväällä

Intiön ja Välivainion muuntamokoppeja ei ole Lehdon mukaan asetettu varsinaisesti suojelukohteiksi, mutta niiden osalta on sovittu, että ne pidetään kunnossa eikä niitä pureta.

– Muistan itsekin kopin lapsuudesta, kun asuin Intiönkankaalla. Vesitornin vieressä oli pieni kioski ja tämä muuntamo.

Oulun Energia Sähköverkko Oy kilpailutti muuntamokoppien saneerauksen. Se maksaa Lehdon mukaan ”useita kymmeniä tuhansia”.

– Ei se ilmaista leikkiä ole, mutta itselläkin on halu, ettei profiloiduttaisi sillä, että aina puretaan ja tehdään uutta. Kun on jotain vanhaa ja sievää, sellaista voi myös säilyttää.

Puutornimuuntamoiden saneeraus viedään loppuun ensi keväänä, jolloin ne saavat vielä maalikerroksen pintaan. Tornien värit säilyvät maalauksen jälkeen ennallaan.