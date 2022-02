Kun oppilas jää kotiopetukseen, hänelle nimetään lähikoulusta valvova opettaja. Harvakseltaan varmistetaan, että oppilas etenee opinnoissaan oppivelvollisuuden mukaisesti. Arviointia ei anneta numeroina, vaan valvova opettaja tekee kirjallisen selostuksen.

Myllytullin koululla luokanopettajana työskentelevä Aino-Maija Peltoniemi on toiminut kotiopetuksen valvovana opettajana useamman vuoden ajan aina, kun sille on ollut tarvetta.

– Huoltajalle tilanne on varmasti haastava. En halua kyseenalaistaa, koska vanhemmat saavat tehdä niin kuin haluavat. Mutta monesti olen ajatellut, että se on mahdottoman iso asia, ja siinä on tosi kova homma. Olen joskus miettinyt, tajuavatko vanhemmat sitä. Kotiopetus ei tarkoita sitä, että välillä vähän jotain lueskellaan. Se on tosi vaativa ja laaja rasti, ja vie hyvinkin yhden aikuisen ajan, Peltoniemi huomauttaa.

Hän tapaa kotiopetuksessa olevaa alakouluikäistä oppilasta kaksi kertaa vuodessa. Kaikki oppiaineet käydään läpi kahdessa tunnissa.

– Valmistelen etukäteen lyhyitä testejä. Voimme jutella ruotsiksi tai englanniksi, jotta saan käsityksen oppilaan osaamisesta. Oppilas tuo mukanaan käsitöitä, kuvaamataidon töitä ja vaikka videoita siitä, mitä hän on tehnyt liikunnassa, Peltoniemi kertoo.

– Semmoinen olo välillä on, että mihinkähän minä sen selostuksen perustan, siihen parin tunnin keskusteluun lapsen kanssa. Totean sen, mitä olen nähnyt. Aika on hyvin lyhyt, hiukan kuin pintaraapaisu. Huoltajan kanssa on mahdollisuus keskustella, jos hän on hakemassa lasta, ja siinä voi antaa jonkinlaista palautetta, Peltoniemi toteaa.

Syitä kotiopetukseen jäämiseen Peltoniemi ei huoltajilta eikä oppilailta kysele. Hän uskoo, että tällä hetkellä on oppilaita, jotka ovat kotiopetuksessa koronatilanteen vuoksi. Olemassa on Peltoniemen mukaan myös uskonnollisia yhteisöjä, jotka haluavat pitää lapset kotiopetuksessa. Sitä hän ei tiedä, onko tällaisia tilanteita esiintynyt Oulussa.

– Saattaisin kuvitella myös, että on oppilaita, joilla on terveydellisiä syitä, esimerkiksi sisäilmaongelmia, Peltoniemi sanoo.